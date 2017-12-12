России удалось не повторить в Сирии афганских ошибок

«Родина ждет вас, друзья. В добрый путь! Благодарю вас за службу». С такими словами Владимир Путин обратился к воевавшим в Сирии летчикам. ВИДЕО

России действительно удалось достичь в Сирии впечатляющей военной победы, и остается лишь перечислить, благодаря чему это произошло.

Стоп-кадр из выступления Владимира Путина на авиабазе Хмеймим в Сирии

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь! Благодарю вас за службу», – сказал в понедельник президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путин, выступая перед нашими военными на авиабазе Хмеймим, и приказал приступить к выводу группировки из Сирии. Решение принято в связи с тем, что движение «Исламское государство*» уже полностью разгромлено – о чем президент объявил еще в минувшую среду.

«Угроза терроризма в целом еще очень высока, но в Сирии удалось нанести поражение одной из главных группировок – «Исламскому государству», – подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к сирийскому коллеге Башару Асаду. Асад, в свою очередь, от имени всего сирийского народа выразил глубокую признательность за роль, которую сыграли ВКС в общей борьбе.

«Получил задачу и приступил к выводу войск в составе 25 летательных аппаратов. Из них 23 самолета различной модификации, два вертолета К-52, а также воинского контингента в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя, отряда центра разминирования», – цитирует РИА «Новости» главкома ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина.

По распоряжению Путина, на постоянной основе остаются два пункта базирования российских военных – база ВКС Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

«В Хмеймиме останется наша авиация: бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация. Останется ПВО», – сообщил «Интерфаксу» бывший главком ВКС Виктор Бондарев, ныне возглавляющий комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. По его оценке, теперь на первый план выходят российские инженерные войска.

«Россияне принимают участие в разминировании территории страны. Думаю, к этой работе подключатся и другие страны ООН», – пояснил Бондарев. Кстати, с сентября 2015 года именно Бондарев командовал авиационной группой ВКС в Сирии. За это время российская авиация продемонстрировала результаты, которые, по оценке экспертов, стали фантастическими.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» полковника запаса Виктора Мураховского, в Сирии российские военные использовали оперативно-тактические приемы, которые нельзя назвать новыми – они давно известны. «Например, охват противника по воздуху – это известный способ применения вертолетного воздушного десанта, высаженного в тыл. Была одновременная атака с тыла и с фронта, завершившаяся разгромом отрядов ИГИЛ*. Использование оперативно-маневренных групп, которые проникали глубоко, охватывая фланги и тыл противника, и наносили удары в тех районах и направлениях, где их не ожидали», – рассказал Мураховский.

Как заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов: «Многие операции российских военных оставались за кадром, например рейдовые операции, работа вертолетчиков, а эта работа была крайне важной. Так что можно с уверенностью сказать, что Россия продемонстрировала методы войны, при которой «результат достигнут минимальными средствами».

Россия за два года добилась победы в Сирии. Таким образом, не сбылись предсказания о том, что эта арабская республика превратится для Москвы во «второй Афганистан», которые во множестве звучали с Запада осенью 2015 года.

Мы не стали строить там социализм

«Надо понимать, что в Афганистане в советских традициях начали строить социализм. Это определяло гораздо большую вовлеченность буквально на всей территории Афганистана и предусматривало серьезное задействование контингента наземных войск. Все были: и сухопутные войска, и воздушно-десантные, и даже погранвойска отметились, – напомнил Мураховский, добавив: – Здесь мы ничего не собирались насаждать в смысле политического строя и решали узкую задачу разгрома формирований ДАИШ. Политическая же задача была одна – не допустить распада Сирии».

Как известно, к сентябрю 2015 года президент Башар Асад контролировал менее 15 процентов сирийской территории (19 тыс. кв. км). Тогда Дамаск обратился к Москве за помощью, апеллируя к договору о дружбе и сотрудничестве, заключенному СССР и арабской республикой еще в 1980 году. 30 сентября 2015 года Совет Федерации дал президенту Путину согласие на использование вооруженных сил в Сирии. Первоначально группировка ВКС насчитывала 50 самолетов и вертолетов. В ноябре только самолетов насчитывалось 69 единиц. Тогда же, в ноябре, в Сирии впервые были задействованы самолеты Дальней авиации ВКС, которые произвели первый пуск крылатыми ракетами «воздух – земля» по объектам боевиков. Одновременно корабли Каспийской флотилии первый раз «отстрелялись» по целям ИГ*.

На сегодня освобождены провинции Латакия (где и находится база Хмеймим), Алеппо, город Пальмира. Освобожден от многолетней осады город Дейр-эз-Зор, исламистов громят в провинциях Ракка и Идлиб. В ноябре бои развернулись вокруг последнего крупного оплота ИГ близ сирийско-иракской границы. По состоянию на сентябрь ВКС произвели более 28 тысяч боевых вылетов и около 99 тысяч ударов по боевикам. Потери же ВВС РФ в Сирии на сегодняшний день таковы: три самолета (сбитый турецким F-16 Су-24, а также Су-33 и МиГ-29К авиакрыла крейсера «Адмирал Кузнецов») и пять вертолетов.

Только за последние семь месяцев освобождено «более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более одной тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых полей...», – отчитался в понедельник командующий ВКС Сергей Суровикин. За это время было произведено по семь тысяч вылетов самолетов и вертолетов, уничтожено не менее 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.

Контролируемая Дамаском часть Сирии увеличилась до 78 тыс. кв. км, что составляет 98 процентов территории страны. Но главное, как отмечают эксперты, – изменилось качество сирийской армии.

Три этапа операции

На первом этапе (шесть–семь месяцев) авиация действовала главным образом по стратегическим резервам противника, по его тыловой инфраструктуре и системам управления оперативно-стратегического звена, отметил президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков. Такая манера действий была обусловлена тем, что не было налажено взаимодействие с сирийскими вооруженными силами. «Командный состав сирийской армии вообще был не готов», – считает Сивков.

На втором этапе – с весны 2016 по середину этой осени – «ВКС сосредоточились главным образом на поддержке действий сирийской армии, а также на разрушении тыловых коммуникаций противника», указывает Сивков. «Было восстановлено и налажено полноценное управление внутри структур сирийской армии, а также взаимодействие с российскими ВКС. Это связано с появлением наших специалистов – советников, чей вклад был решающим. Но, – отмечает Сивков, – сирийская армия по своему боевому потенциалу не настолько окрепла, чтобы решать значимые оперативные задачи».

На третьем, завершающем, этапе «ВКС вновь перешли к действиям по тыловым объектам, главным образом по маневрирующим группам боевиков». Выявилось боеспособное ядро с подготовленным командным составом, отмечает Сивков. Благодаря отлаженной работе артиллерии и ее взаимодействию с другими родами войск снизилась потребность в непосредственной огневой поддержке ВКС, хотя такая поддержка и сохранялась.

Возрожденная сирийская армия

Поначалу степень подготовленности основной массы правительственных войск не позволяла реализовать российским генералам современные оперативно-тактические приемы в полной мере, пояснил Мураховский, добавив: «Пришлось приложить много усилий, чтобы подготовить сирийские войска, и фактически вот такие современные приемы использовались уже на завершающем этапе боев».

Если же сравнивать с действиями Пентагона, то американцы, в отличие от России, по сути, не вели в Сирии и Ираке непосредственно боевых действий, напомнил Мураховский. ВКС РФ, отметил он, отличались тем, что при небольшой численности самой группировки чрезвычайно интенсивно ее использовали.

«То есть по количеству вылетов на один самолет или вертолет, по количеству ударов, которые в ходе одного вылета наносились, мы существенно превосходили американцев и их союзников по коалиции. Кроме того, мы с определенного момента, примерно со времени операции вокруг Дейр-эз-Зора, стали активно наносить удары в интересах непосредственной авиационной поддержки войск, то есть штурмовиками Су-25 и вертолетами, действующими с предельно малых высот. Американцы такими вещами не заморачивались и такой поддержки не осуществляли», – рассказал собеседник.

Но завершилась лишь активная фаза операции, напоминает Мардасов. «Сейчас начинается самая интересная часть, поскольку остаются военная полиция, авиационная группировка, а также группировка армейской авиации, которая обеспечит безопасность аэродромов», – пояснил он. Напомним, основной техникой армейской авиации являются вертолеты, которые выполняют вспомогательные задачи, такие как разведка, связь, корректировка артогня, перевозка грузов и другое.

Очаги ИГИЛ еще остались на востоке Сирии, а также на территории Ирака. «Там нужно проводить оперативно-разыскную работу, рейдовые операции», – отметил Мардасов. Проблемным остается вопрос, как будет реализовываться идея с зонами деэскалации. «Все эти факторы нужно продолжать учитывать даже после вывода части группировки», – резюмировал эксперт.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Авторы: Никита Коваленко, Марина Балтачева, Михаил Мошкин