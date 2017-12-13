Эрдоган призвал называть Иерусалим столицей «оккупированной Палестины»

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей «оккупированной Палестины», пишет РИА Новости.

По словам Эрдогана, США, признав Иерусалим столицей Израиля «растоптали международные нормы». Он назвал Израиль «террористическим государством».

«Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму. Призываю признать Иерусалим столицей оккупированного государства Палестины», - заявил Эрдоган.

Глава Турции поблагодарил страны, которые осудили решение президента США Дональда Трама, который на прошлой неделе признал Иерусалим столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива.

«Я верю, что 196 стран — членов ООН покажут свою правильную позицию. США может быть сильной ядерной державой, но весь мир им не принадлежит», - резюмировал Эрдоган.