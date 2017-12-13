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Эрдоган призвал называть Иерусалим столицей «оккупированной Палестины»

12:58 13.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент Турции Тайип Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей «оккупированной Палестины», пишет РИА Новости.

По словам Эрдогана, США, признав Иерусалим столицей Израиля «растоптали международные нормы». Он назвал Израиль «террористическим государством».

«Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму. Призываю признать Иерусалим столицей оккупированного государства Палестины», - заявил Эрдоган.

Глава Турции поблагодарил страны, которые осудили решение президента США Дональда Трама, который на прошлой неделе признал Иерусалим столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива.

«Я верю, что 196 стран — членов ООН покажут свою правильную позицию. США может быть сильной ядерной державой, но весь мир им не принадлежит», - резюмировал Эрдоган.

Темы: Иерусалим, США, Турция, Палестино-израильский конфликт, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 19:27
Гость: Есть иглу в Израиле -откуда там снег?

Отпаааад!

И́глу — зимнее жилище эскимосов. Иглу представляет собой куполообразную постройку диаметром 2 — 4 метра и высотой около 2 метров из уплотнённых ветром снежных или ледяных блоков.
13.12.2017, 19:25
Гость: Твену-Британский мандат в Палестине (1918—1948)

Во время Первой мировой войны секретарь иностранных дел Великобритании Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название Декларации Бальфура. В нём декларировалось, что Британия «смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа» (Это называется БОГ ДАРОВАЛ)

В 1919—1923 гг. (Третья алия) в Палестину прибыли 40 тыс. евреев, в основном из Восточной Европы.

В 1922 году Лига Наций вручила Великобритании мандат на Палестину, объясняя это необходимостью «установления в стране политических, административных и экономических условий для безопасного образования еврейского национального дома». Из-за Яффских бунтов в самом начале Мандата, Британия ограничила еврейскую иммиграцию и часть территории, планировавшаяся для еврейского государства, была отдана под образование Трансиордании. В то время страну населяли преимущественно арабы-мусульмане, однако самый крупный город, Иерусалим, был преимущественно еврейским.

Таким образом видно, что евреи туда постепенно приезжали, и на 1922 год страну населяли преимущественно арабы-мусульмане.

Ариэль Шарон таки там родился, но предки Ариэля Шарона происходили из Российской империи. Его дед Мордехай Шейнерман родился и вырос в Брест-Литовске в семье кантониста. Прадед Ариэля Шарона 25 лет прослужил в русской армии, и в качестве вознаграждения за долгую службу получил участок земли....

В феврале 1921 года родители Ариэля Шароне прибыли в порт Яффа.
13.12.2017, 19:16
Гость: Когда сказать нечего ссылаются худ. литературу и легенды

см. Википедию

В 1800 году население Палестины не превышало 300 тыс., 5 тыс. из которых составляли евреи (главным образом, сефарды). Большая часть еврейского населения была сосредоточена по-прежнему в Иерусалиме, Цфате, Тверии и Хевроне. Главные места концентрации христианского населения (около 25 тыс.) — в Иерусалиме, Назарете и Вифлееме — контролировались православной и католической церквами. Остальное население страны составляли мусульмане, почти все — сунниты

Первая большая волна современной иммиграции, известная как Первая алия , началась в 1881 году, когда евреи были вынуждены спасаться бегством от погромов в Восточной Европе.

Основателем ПОЛИТИЧЕСКОГО СИОНИЗМА — движения, которое ставило своей целью основание еврейского государства на земле Израиля, поднимая еврейский вопрос на международной арене — считается Теодор Герцль.

В 1896 году Герцль опубликовал свою книгу «Еврейское государство» , в котором изложил своё видение будущего еврейского государства.

Вторая алия (1904—1914 гг.) началась после Кишинёвского погрома. Около 40 тыс. евреев поселилось в Палестине. Большинство иммигрантов первой и второй алии были ортодоксальными евреями..

Не все евреи изначально поддерживали идеи сионизма, а значительная часть ортодоксальных раввинов считала, что движение политического сионизма противоречит законам Торы. Впоследствии некоторые ультраортодоксальные раввины по этой причине отказались также признавать еврейский характер Государства Израиль.

Чисто политика.
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