Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу

Россия создаст полноценную военно-морскую базу в сирийском городе Тартусе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экс-начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко.

Ранее в Тарутсе у России был пункт материально-технического обеспечения. По словам Кравченко, расширение территории и создание военно-морской базы позволит укрепить оперативные возможности российского флота в Средиземном море и в целом позиции на Ближнем Востоке.

«База предполагает приличную территорию, все виды охраны и обороны, заход кораблей — до крейсеров первого ранга. Они смогут пополнить запасы, а личный состав отдохнуть», - отметил Кравченко.

Агентство пишет, что в порту Тартус будет углублен и расширен фарватер. Так планируется построить два новых пирса и комплекс жилых и административных зданий. Прикрытие с воздуха и моря базы ВМФ обеспечивается зенитными ракетными системами С-300 и береговыми ракетными комплексами «Бастион» с крылатыми ракетами.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус.

В минувший понедельник Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии.