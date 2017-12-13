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Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу

14:06 13.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия создаст полноценную военно-морскую базу в сирийском городе Тартусе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экс-начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко.

Ранее в Тарутсе у России был пункт материально-технического обеспечения. По словам Кравченко, расширение территории и создание военно-морской базы позволит укрепить оперативные возможности российского флота в Средиземном море и в целом позиции на Ближнем Востоке.

«База предполагает приличную территорию, все виды охраны и обороны, заход кораблей — до крейсеров первого ранга. Они смогут пополнить запасы, а личный состав отдохнуть», - отметил Кравченко.

Агентство пишет, что в порту Тартус будет углублен и расширен фарватер. Так планируется построить два новых пирса и комплекс жилых и административных зданий. Прикрытие с воздуха и моря базы ВМФ обеспечивается зенитными ракетными системами С-300 и береговыми ракетными комплексами «Бастион» с крылатыми ракетами.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус.

В минувший понедельник Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии.

Темы: Россия, Ближний Восток, Сирия, Российский Военно-морской флот
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 19:54
Гость: Паарацельс

Возвращение в геополитику будет оплачено пенсами и другими никчёмными людьми))
Сдерут последнюю шкуру ради нового гольф-клуба))
13.12.2017, 18:58
Гость: adept

какие именно интересы в Сирии? Точнее в разборке между мусульманами.
13.12.2017, 18:24
Гость: ВВВ

Почём опиум для народа?
Я правильно понял, что эту жопу, в которую нас засовывали в течение нескольких лет, начиная с зимней олимпияды в субтропиках и кончая поБедоностной войной в Сирии, ты называешь геополитикой? "Шарик, ты - балбес" или платный пропагандист? Первое, всё же лучше...
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