«Мы пахали» - США и Европа делят победу в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан на днях заявил, что «удивлен присвоением Россией себе победы над ИГИЛ*»

Встреча Владимира Путина с Башаром Асадом. Фото с сайта kremlin.ru

При чтении новостей о последних заявлениях властей США и Франции по Сирии невозможно не вспомнить басню Михаила Дмитриева «Муха»:

Бык с плугом на покой тащился по трудах,

А Муха у него сидела на рогах,

И Муху же они дорогой повстречали.

«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.

А та, поднявши нос,

В ответ ей говорит:

«Откуда? — Мы пахали!»...

Ничего не напоминает? Мне лично – напоминает, и даже очень сильно.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан на днях заявил, что «удивлен присвоением Россией себе победы над ИГИЛ*». По словам французского дипломата, террористов из Сирии изгнала Коалиция по главе с США, и лишь после этого Дамаску на помощь с опозданием пришла Россия...

Не знаю уж, в какой реальности живет французский министр, но ему неплохо было бы осознать, что последние крупные формирования ИГИЛ в Сирии были разбиты, по сути дела, всего несколько дней тому назад. Российская операция к этому моменту продолжалась уже более двух лет.

Если состоянием на 2015 год позиции игиловцев были даже в западной части Сирии, а на востоке они властвовали практически безраздельно, то к концу осени 2017-го террористов добивали уже у юго-восточной границы государства.

Любопытно было бы послушать, как мужественные французы и американцы громили ИГИЛ, например, под Пальмирой... Хотя, впрочем, удивляться уже ничему нельзя. Пройдет год-другой, и нам расскажут, что под Пальмирой сражались Джоны с Пьерами, а концерт в древнем городе давала какая-то гей-труппа с Бродвея.

Пентагон ведь уже неделю назад распространил заявление, в котором утверждалось, что Россия в принципе не сделала серьезного вклада в дело освобождения Сирии. Самое забавное, что с такими же обвинениями министерство обороны США выступило в адрес официального Дамаска. В данном контексте было бы весьма любопытно услышать от американских военных, чьи же все-таки войска сегодня стоят в той же Пальмире, Дейр-эз-Зор и Абу-Кемале?

Впрочем, чему удивляться, если сам президент США Дональд Трамп за эту неделю успел объявить о победе Соединенных Штатов в двух мировых войнах, о разгроме Вашингтоном ИГИЛ в Сирии и Ираке одновременно и о том, что американцы «поставили на колени коммунизм».

О поставленном на колени коммунизме господин Трамп пусть расскажет властям Китая, который не так давно обошел «великие» Соединенные Штаты по объему ВВП. А вот что касается победы в мировых войнах, то тут ситуация немного похожа на то, что происходит сегодня вокруг Ближнего Востока...

Давайте вспомним. Американские власти еще в 1938 году из-за океана активно науськивали страны с ультраправыми режимами на СССР и одобряли раздел Чехословакии. Потом американские промышленники уже даже после начала Второй мировой войны активно поставляли топливо и прочие необходимые немецкой армии товары через Испанию Третьему Рейху. Затем Соединенные Штаты выжидали, чем закончится борьба за Волгу и Кавказ, и отчаянно тянули с открытием Второго фронта. В 1945 году американцы с упоением разбомбили уже оставшиеся без защиты немецкие города, потенциально попадавшие в советскую зону оккупации. После завершения войны США сделали все, что от них зависело для того, чтобы спасти от возмездия нацистских военных преступников. Так, с подачи Вашингтона и Лондона Нюрнбергский трибунал, вопреки возражениям СССР, так и не признал Вермахт в целом преступной организацией. А в частном порядке США предоставляли на своей территории убежище даже членам СС.

Три четверти всех сил Германии и ее европейских союзников постоянно находились на восточном фронте. Именно в боях с Красной армией нацисты понесли абсолютное большинство своих потерь.

Но кого это все интересует?

Прошло совсем немного времени, и Соединенные Штаты посредством книжек, написанных псевдоисториками, и лживых фильмов, снятых в Голливуде, начали убеждать весь мир в том, что именно они победили гитлеризм. И большая часть европейцев уже даже в это верит!

Так почему мы сегодня удивляемся тому, что США, создавшие в свое время исламистский террористический интернационал для борьбы с Советским Союзом; США, оружием которых завалены склады ИГИЛ*; США, фактически блокирующие преследование террористов российской и сирийской армией, объявляют себе победителями терроризма на Ближнем Востоке? Мы уже давно должны были разучиться удивляться подобным вещам.

За время проведения операции в Сирии российские ВКС совершили около 30 тысяч вылетов и нанесли свыше 90 тысяч ракетно-бомбовых ударов. Российские военные, действующие в связке с сирийской армией, уничтожили десятки тысяч террористов. Но разве это важно? На самом деле, «победили» американцы, незаконно находящиеся на территории Сирии и удерживающие на границе страны удобные переходы для исламистов.

«Мы пахали»...

В сложившейся ситуации нам остается только повторять банальную истину – вся наша история буквально кричит о том, что какое-либо конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами невозможно априори. Пора махнуть рукой на все, что говорит Вашингтон, и действовать исключительно в своих интересах и в интересах наших союзников. Пытаясь на площадке Вашингтона, играя по его же правилам, ему еще что-то доказывать – занятие совершенно неблагодарное и бесперспективное.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ