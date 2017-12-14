Парламент Великобритании получил право вето в решении о Brexit

Британские законодатели одобрили изменения в законе о Brexit, согласно которым договор о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза должен быть сначала одобрен парламентом.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ, с небольшим перевесом в 309 голосов против 305 члены Палаты общин проголосовали за изменения, которые по существу дают им право вето в решении о Brexit.

По мнению экспертов, это решение серьезно ослабит позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перед очередным раундом переговоров о Brexit, которые начнутся в Брюсселе в пятницу.

Часть депутатов парламента от Консервативной партии, возглавляемой Мэй, проголосовала также, как их оппоненты из Лейбористской партии, тем самым выступив против "своего" премьера, вопреки ее попыткам переубедить их.

Министерство по вопросам выхода Великобритании из ЕС выразило разочарование исходом голосования.

В Брюсселе 15 декабря пройдет саммит Европейского союза, на котором Мэй вместе с другими главами государств и правительств стран ЕС должны решить, может ли официально начаться вторая фаза переговоров о Brexit, в рамках которой планируется обсудить вопросы будущих торговых отношений между сторонами. Ранее Лондон и Брюссель объявили, что достигли договоренностей по ряду вопросов, без которых не могла начаться вторая фаза диалога.