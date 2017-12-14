Саакашвили назвал сумму для осуществления госпереворота на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne рассказал о сумме, которой якобы не хватило ему для осуществления госпереворота на Украине.

Политик сообщил, что в обвинении Генпрокуратуры Украины ему сказано, что в случае поступления ему еще 210 тысяч долларов он бы смог осуществить в стране переворот.

Саакашвили ответил на подобные обвинения прокурорам: «То есть, вы установили, что перевернуть власть на Украине стоит 210 тысяч долларов? И вы это от нас скрывали? Хорошо, что здесь есть камеры — может, люди скинутся! Соберут эти 210 тысяч долларов. И если столько стоит изменение власти, нашей реальности, снижение тарифов, чтобы люди больше не уезжали, чтобы страна поменялась, чтобы она начала быстро расти, может, кто-то и найдет 210 тысяч долларов».

При этом исходной суммы политик в своей речи не назвал, однако упомянул в ней ФСБ России.

Ранее Саакашвили заявил, что готов возглавить правительство Украины. «Я готов взять ответственность за нормальное правительство Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты страны.