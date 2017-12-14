Власти Украины и Польши сближает только общая ненависть к России

Украина заключила новые «Харьковские соглашения» – на этот раз уже не с Россией, а с Польшей

При Януковиче ей было что делить и чем торговаться, тогда речь шла про Черноморский флот и миллиарды кубометров газа. Его преемнику Порошенко торговать нечем. Поэтому Порошенко торгует с поляками тем, что осталось, – совместной трагической историей и мертвыми.

Петр Порошенко на переговорах с поляками. Стоп-кадр из телепередачи

В эту среду Харьков во второй раз за последние 7 лет стал площадкой для саммита, и второй раз Украина пыталась тут помириться с соседней страной после громкой ссоры. Весной 2010 года президент Украины Виктор Янукович принимал здесь коллегу из России – Дмитрия Медведева. Лидеры тогда договорились о возобновлении побратимских отношений после той холодной войны, которую ранее устроил Ющенко. Тогда и были заключены знаменитые Харьковские соглашения – по формуле «газ в обмен на флот».

Теперь же преемник Януковича Петр Порошенко принимал в Харькове Анджея Дуду, коллегу «с другой стороны» – из Польши. И снова Украина пыталась наладить отношения после шумной травли, которую киевские политики устроили соседней стране.

Перед началом переговоров Порошенко и Дуда возложили цветы к Мемориалу жертв тоталитарного режима в харьковском поселке Пятихатка, почтив минутой молчания память жертв массовых казней. Как напоминает «Интерфакс», на территории Мемориала находятся 75 братских могил (15 – польских и 60 – граждан бывшего СССР, которые были репрессированы НКВД в 1937–1938 годах). Здесь же похоронены польские офицеры из лагеря военнопленных, располагавшегося в городке Старобельск Луганской области.

Порошенко потерял ориентацию в пространстве

В ходе пресс-конференции, на которую они вышли после переговоров, Порошенко в целом был в приподнятом настроении – он, например, активно жестикулировал, тогда как Дуда выглядел более сдержанным, а в какой-то момент даже грустным, разочарованным.

В целом речь Порошенко звучала как хорошо отрепетированное домашнее задание. Он рассказывал о стратегическом союзничестве в борьбе с «гибридной агрессией», отмечая, что встреча проводится в 40 км от российской границы. Также заверил общественность в том, что Варшава якобы продолжит поддерживать евроинтеграционные стремления Киева, и обозначил общую неприязнь к проекту «Северный поток – 2».

Затем украинский президент заговорил о менее приятном – о сложностях с Польшей, которые возникли в последние месяцы. В качестве первого и главного аргумента Порошенко напомнил гостю, что от исторических споров выигрывает только Россия, а Украине с Польшей нужно заниматься созданием условий для успешного будущего, «чтобы никто не мог вселить ненависть в сердца украинцев и поляков».

Затем президент произвел сенсацию в украинской официальной идеологии, назвав маршала Пилсудского той самой фигурой, которая может объединить украинцев и поляков. Президент напомнил, что польский маршал в свое время учился в Харькове, потом вместе с войсками УНР «одерживал громкие победы над российско-большевистским нашествием» (под «войсками УНР» он имел в виду петлюровцев). Затем Порошенко привел цитату маршала:

«Нет независимой Польши без независимой Украины, а без независимой Украины не может быть независимой Польши».

Но Порошенко все-таки явно нервничал. Об этом свидетельствует и внезапный переход на английский язык в начале пресс-конференции, чего не требовала ситуация, и тот факт, что затем Порошенко вдруг забыл, где находится, заявив, что рад принимать гостя «в Киеве», хотя ранее сам же говорил про «40 километров» от российской границы. Впрочем, спустя несколько секунд Порошенко все же поправился.

Как Дуда раскатал губу

Польский гость начал выступление не таким мажорным тоном, как Порошенко. Дуда признал, что разговор вышел непростым, обсуждались сложные вопросы истории. Дуда лишь выразил надежду на то, что эти разногласия удастся потом разрешить – в духе добрососедства.

Потом заговорил Дуда об актуальном – что Украине необходимо помогать в возвращении «оккупированных» территорий, призвал ко вводу миротворческой миссии ООН. Потом переключился на экономику, поддержав Порошенко в том, что «Северный поток – 2» якобы противоречит нормам ЕС и не отвечает интересам Европы. Пообещал поддерживать энергонезависимость Украины путем поставок СПГ из терминала в польском Свиноуйсьце.

Стоит отметить, что Дуда уклонился от конкретных ответов на вопросы журналистов о судьбе разрушенных памятников УПА* в Польше и о фигуре Степана Бандеры, заявив, что каждый конкретный случай должен быть исследован учеными и историками.

«Мы договорились с президентом, что призываем к тому, чтобы не делать шагов в направлении очередных чествований, которые не опираются на научные доказательства», – так туманно ответил гость, из чего некоторые журналисты поспешили сделать вывод о том, что он таки достиг по поводу Бандеры конкретной договоренности.

Но Порошенко на вопрос журналиста о фигуре Бандеры твердо заявил, что «это человек, который внес большой вклад в украинское национально-освободительное движение». В этот момент Дуда насупил брови и надул губу. Дуда также потребовал, чтобы Киев наконец разрешил эксгумацию поляков, погребенных на Украине, и Порошенко намекнул, что пойдет навстречу по этому поводу. Оба лидера также пообещали «щадить чувства» обоих народов, осудив акты вандализма, допущенные в последнее время по обе стороны границы.

Единственным конкретным достижением встречи стало решение о создании украинско-польской комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах. Она и раньше существовала, но на уровне ученых, а теперь ее возглавят вице-премьеры Павел Розенко и Петр Глинский.

В этот момент стало ясно: главной жертвой визита Дуды оказался персональный раздражитель для украинско-польских отношений, он же – главный идеолог режима Порошенко, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он больше не будет представлять свою страну в споре с поляками вокруг фигуры Бандеры, Волынской резни или вопроса об эксгумации погибших поляков в Быковне под Киевом.

«Тон будет задавать другой кретин»

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что президентам если и удалось сблизить позиции, то лишь по вопросам, не связанным с историей, – например, договорились о совместных таможенных проверках на общей границе «как бы для борьбы с коррупцией и контрабандой».

«Они договорились поднять уровень обсуждения исторических вопросов с ублюдочного уровня, тон в котором задавал Владимир Вятрович, до уровня вице-премьеров. Теперь тон будет задавать другой – министр социальной политики, который столько наговорил по своим темам, что стало понятно: он – полный, стопроцентный кретин», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД. Политолог не верит, что комиссии удастся согласовать трактовки исторических событий.

«Люди по обе стороны занимают столь радикальные позиции, что при нынешних властях на Украине и в Польше, для которых национализм – краеугольный камень политики, договориться невозможно. Этническую чистку, а это еще мягко сказано, проведенную украинскими националистами против поляков в 1943 году, нынешняя власть не признает ни при каких обстоятельствах», – уверен Погребинский.

Впрочем, возможность каких-то компромиссов эксперт допускает – по части эксгумации на польских кладбищах.

«Но главное: как только они выходят за рамки сугубо украино-польских отношений, так оказываются на одной стороне противостояния с Россией. Вот поэтому ничего умнее Дуда не придумал, как поехать в Харьков... Когда Порошенко призывает не ссориться, потому что это на пользу русским, это приятно для слуха Дуды, ведь он настроен более решительно антироссийски, чем Порошенко. На самом деле Порошенко – это просто конъюнктурщик. При других обстоятельствах был бы лучшим другом Путина», – уверен эксперт.

Польша пострадала от украинского «безвиза»

Президент Европейского центра геополитического анализа (Варшава) Мартин Домогала считает, что в ходе визита ни одна из сторон не пошла на серьезные уступки другой, хотя каждая будет подавать его как свой успех. «Отношения на историческом уровне остаются очень тяжелыми. Важно, что президенты встретились, но ничего серьезного де-факто они не сказали и не сделали. Если официально стороны могут говорить о прорыве, то неофициально ситуация не намного изменилась», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Политолог предупредил: если на Украине не изменится отношение к героизации УПА и событиям Второй мировой войны, то примирения не будет. «Пока очень много эмоций между поляками и украинцами, им очень трудно договориться», – признает польский политолог.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"