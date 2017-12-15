Лукашенко заявил об «обуздании» коррупции в Белоруссии

По словам белорусского лидера, коррупцию в стране удалось обуздать благодаря общим усилиям компетентных служб. Успехи Минска в борьбе с этим явлением признает весь мир, отметил Александр Лукашенко.

В то же время он признал, что полностью победить взяточничество, хищения и другие подобные нарушения закона пока не удается. Поэтому активная борьба с ними будет продолжена.

«Важнейшую роль в противостоянии этому злу играют органы госбезопасности… Эту роль они исполняют гораздо эффективнее других соответствующих структур государства, призванных бороться с этим злом», - цитирует белорусского лидера РИА «Новости».

В пример он привел операцию по пресечению получения самой крупной в истории страны взятки в размере пяти миллионов долларов. Средства были арестованы и возвращены в бюджет, отметил Лукашенко.

