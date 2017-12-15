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Лукашенко заявил об «обуздании» коррупции в Белоруссии

20:02 15.12.2017
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz
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По словам белорусского лидера, коррупцию в стране удалось обуздать благодаря общим усилиям компетентных служб. Успехи Минска в борьбе с этим явлением признает весь мир, отметил Александр Лукашенко.

В то же время он признал, что полностью победить взяточничество, хищения и другие подобные нарушения закона пока не удается. Поэтому активная борьба с ними будет продолжена.

«Важнейшую роль в противостоянии этому злу играют органы госбезопасности… Эту роль они исполняют гораздо эффективнее других соответствующих структур государства, призванных бороться с этим злом», - цитирует белорусского лидера РИА «Новости».

В пример он привел операцию по пресечению получения самой крупной в истории страны взятки в размере пяти миллионов долларов. Средства были арестованы и возвращены в бюджет, отметил Лукашенко.
 

Темы: Белоруссия, Борьба с коррупцией в мире, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 23:09
Гость: Лукашенко ее обуздал

И на ней же поскакал.
15.12.2017, 22:03
Гость: Зоя

Я Батьке верю и очень рада за белорусский народ.
Ролдугины и медведевы в Белоруссии будущего не имеют, спасибо Батьке.
15.12.2017, 21:50
Гость: Здорово.

Батька с жульем и ворами не заигрывает. Он их реально мочит.
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