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Власти ДНР в 2018 году запустят крупнейшее химическое предприятие

16:27 15.12.2017
Фото с сайта gorlovka.today
Фото с сайта gorlovka.today
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Власти ДНР во втором квартале 2018 года намерены запустить в работу горловское предприятие «Стирол».

Об этом сегодня в ходе правительственного часа в Народном Совете сообщил и.о. министра промышленности и торговли Республики Алексей Грановский.

«В химической промышленности мы планируем запустить производство на «Стироле». Начало работ по запуску производства минеральных удобрений планируется нами во втором квартале 2018 года», — сказал он.

Грановский подчеркнул, что полноценный запуск предприятия обеспечит работой порядка 3000 человек.

Напомним, что о подготовке плана по запуску предприятия «Стирол» Глава ДНР Александр Захарченко заявлял в феврале этого года.

Завод «Стирол» — крупнейшее в регионе предприятие химической промышленности. Находится в прифронтовой Горловке. В марте 2017-го после отказа Киева прекратить экономическую блокаду Донбасса на заводе было введено внешнее управление ДНР.

Темы: Донецк
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 21:31
Гость: РИК

Правильно мыслят, нашим бы держимордам так.
15.12.2017, 21:28
Гость: НЕШ

ДА И БАНАНЫ ПОРА НАЧАТЬ ВЫРАЩИВАТЬ В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ
15.12.2017, 21:08
Гость: 21;06

Очень тупой и глупый комментарий.
Все комментарии (12)
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