Власти ДНР в 2018 году запустят крупнейшее химическое предприятие

Власти ДНР во втором квартале 2018 года намерены запустить в работу горловское предприятие «Стирол».

Об этом сегодня в ходе правительственного часа в Народном Совете сообщил и.о. министра промышленности и торговли Республики Алексей Грановский.

«В химической промышленности мы планируем запустить производство на «Стироле». Начало работ по запуску производства минеральных удобрений планируется нами во втором квартале 2018 года», — сказал он.

Грановский подчеркнул, что полноценный запуск предприятия обеспечит работой порядка 3000 человек.

Напомним, что о подготовке плана по запуску предприятия «Стирол» Глава ДНР Александр Захарченко заявлял в феврале этого года.

Завод «Стирол» — крупнейшее в регионе предприятие химической промышленности. Находится в прифронтовой Горловке. В марте 2017-го после отказа Киева прекратить экономическую блокаду Донбасса на заводе было введено внешнее управление ДНР.