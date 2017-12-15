Президент Перу отказался уходить в отставку

Президент Перу Педро Кучински отказался уходить в отставку после коррупционного скандала, пишет РИА Новости.

"Я не отрекусь ни от моей чести, ни от моих ценностей как президент всех перуанцев", — заявил Кучински в четверг вечером в телеобращении к нации.

В среду была опубликована информация об уплате бразильской строительной компанией Odebrecht порядка 4,8 миллиона долларов двум фирмам, связанным с президентом Педро Кучински, якобы за консультационные услуги. Сам президент отверг участие в продвижении интересов Odebrecht.

Перуанская оппозиция потребовала немедленной отставки президента Кучински на фоне коррупционного скандала.

В случае продолжения расследования, начатого специальной группой следователей, Кучински может стать вторым подряд президентом Перу, попавшим в неприятную ситуацию из-за связей с Odebrecht. Его предшественник Ольянта Умала ушел с поста в июле 2016 года после обвинений в получении платежей от венесуэльских властей, Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. Сейчас по решению суда Умала и его супруга заключены под стражу.