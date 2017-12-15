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В Туркмении начался продовольственный кризис

13:54 15.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Туркмении ощущается дефицит основных продуктов питания, сообщает радио «Азатлык» (туркменская служба «Радио Свобода»).

По информации СМИ, в Марыйской и Ахалской областях в ноябре 2017-го вдвое увеличилась цена на муку, и граждане начали скупать ее, опасаясь дефицита. К началу текущего месяца муки не хватало уже по всей Туркмении, жители регионов заказывают ее у своих родственников и знакомых, которые едут в столицу.

В итоге в ряде регионов цена дешевого хлеба выросла в полтора раза — с одного маната (0,28 доллара США) до 1,4-1,5 маната. В Ашхабаде хлеб из качественной муки за две недели подорожал с двух манатов до 3,5. В государственных магазинах можно купить не более килограмма куриных окорочков в руки по цене восемь манатов (2,3 доллара США). Без ограничений они продаются в частных торговых точках, но стоят десять манатов.

Кроме того, в Ашхабаде наблюдается дефицит яиц, их стоимость выросла на 50 процентов. По данным издания «Хроника Туркменистана», в ашхабадских госмагазинах яйца продают только взрослым и не больше 30 яиц каждому. За торговлей следят стражи порядка. Силовики запрещают фотографировать очереди и не пускают в них подростков.

Вдвое выросли цены на овощи, фрукты и кондитерские изделия, а также на детскую одежду. Подорожали все промышленные товары.

Чиновник из Министерства внутренних дел рассказал «Азатлык», что рост цен связан с искусственно спровоцированным дефицитом и логистическими трудностям. Региональные поставщики испытывают проблемы с обеспечением столицы продуктами из-за ограничений на въезд машин с областными номерами.

В преддверии Дня нейтралитета 12 декабря президент страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился обеспечить в стране «продовольственное изобилие» и подписал постановление о создании государственной комиссии по обеспечению продовольственной безопасности. На федеральном телевидении проблему дефицита не освещают и рассказывают об экономических успехах государства, отмечает «Азатлык».

Издание напоминает, что в Туркмении в конце 2016 года также из-за нехватки и подорожания муки начался похожий продовольственный кризис.

Темы: Туркменистан, Проблемы с продовольствием в мире
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 21:58
Гость: да-да

Что-ж плохого когда государство часть продовольствия реализует по гос ценам в несколько раз ниже рыночных?Любой потребитель этому только обрадуется..если в парижах открыть госторговлю едой по ценам в разы ниже рыночных то ,там враз будут за ним очереди ...нищие европейцы считают каждый грош..даже машины покапают на механике ,если-бы они знали что, туркменам государево бесплатно (или с о скидкой в 80-90% о рыночных цен)поставляет электроэнергию, газ ,топливо , муку в рамках нормативов ,квартиры с потолком в 4м... плюс бесплатный транспорт.Они там с ума посходили-бы ,от горя.
15.12.2017, 21:47
Гость: да-да

Неужели, кто-то верит сообщениям радио свобода до сих пор?..недавно опять были сумасшедшие "рождественские " очереди за товарами во всех магазинах запада со свободными рыночными ценами ,по которым большинство потребителей не могут купить ничего почти целый год (50% товарооборота в рыночной экономике запада производиться за неделю распродаж). Их спрос удовлетворяется по остаточному принципу что , не захотели покупать успешные(кто не работает, тот ест) в течение года им( неудачникам рынка ), сбагривают со скидкой до уровня их платежеспособности( гуманно чтобы, не выбрасывать-платить за утилизацию).
15.12.2017, 21:29
Гость: туркменаши

туркменбаши успехов достиг
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