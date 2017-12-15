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Власти Назарета отменили празднование Рождества

20:44 15.12.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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В Назарете в нынешнем году не будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Рождества. Об этом заявил мэр города Али Салам.

Он пояснил, что решение об отмене торжеств связано с признанием США Иерусалима столицей Израиля. По его слова, данное решение американского президента «сделало праздник безрадостным», сообщает издание The Times of Israel.

Признание Штатами Иерусалима столицей Израиля было раскритиковано лидерами многих государств по всему миру. Особенно негативной была реакция ближневосточных государств. В Палестине решение Вашингтона стало поводом для массовых акций протеста. В Вифлееме (в этом городе, согласно Библии, родился Иисус Христос) были потушены огни на главной елке, установленной у Храма Рождества.

В Назарете, в соответствии с библейскими преданиями, прошли детство и юность Христа.
 

Темы: Ближний Восток, США, Палестино-израильский конфликт, Рождество
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 22:47
Гость: Хороший пример "расистского Израиля"

Мэр араб-мусульманин израильского города отменяет христианские праздники в городе.
Вот чего от них христианам ждать, если им волю дать.
15.12.2017, 21:44
Гость: Кирилл

Ничего страшного,через год отпразнуют.
15.12.2017, 21:20
Гость: хазарин

А Али по этому поводу не собирается отменить Рамадан?
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