На сегодняшний день сирийское правительство контролирует почти всю территорию страны

Авторитетное американское издание "Defense News" опубликовало статью директора Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) Руслана Пухова под названием «Неожиданная русская военная победа в Сирии». Автор публикации считает, что победа России и сирийского правительства над террористическими группировками является главным событием 2017 года. Издание отмечает высокую эффективность российских добровольцев в Сирии и восхищается их профессионализмом и отвагой.

Стоит заметить, что на сегодня сирийское правительство контролирует почти всю территорию страны. Боевики практически полностью разгромлены. Благодаря России, суверенитет и целостность Сирии сохранены. Издание выделяет роль российских добровольцев, которые внесли колоссальный вклад в урегулировании сирийского конфликта.

На сегодня добровольцы Вагнера продолжают пребывание в Сирии с целью окончательной зачистки территории страны от последних отдельных террористических группировок.

Напомним, добровольцы из так называемой ЧВК Вагнера участвовали в освобождении самых крупных городов и населенных пунктов – Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор и другие. Помимо этого, бойцы ЧВК Вагнер помогали доставлять в пункты назначения гуманитарные грузы, защищали стратегически важные объекты. Не последнюю роль в эффективности действий российских добровольцев сыграло оснащение современным вооружением и первоклассной экипировкой. Сирийская армия, эксперты и аналитики, СМИ, в том числе зарубежные, считают, что российские добровольцы вносят неоценимый вклад в борьбу против террористических группировок.

Отметим, что в последние годы в России наблюдается рост числа добровольцев и добровольческих организаций, расширяются масштабы реализации добровольческих программ и проектов. Это не только работа на спортивных мероприятиях, форумах, но и участие в многочисленных международных гуманитарных и экологических акциях. Например, помощь в поиске пропавших без вести людей, сохранении культурного наследия России и в защите страны.

