]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп поблагодарил Путина после его пресс-конференции

06:59 15.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за признание экономических успехов США, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.

В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что при Трампе "мы объективно видим некоторые достаточно серьёзные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает". Это, по словам российского президента, говорит о доверии инвесторов к американской экономике.

"Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции", — сообщила Сандерс. Она не уточнила, какие именно высказывания Путина имеются в виду.

Вечером в четверг лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках, особое внимание уделив Корейскому полуострову.

По словам Сандерс, лидеры государств "обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее".

Как отметила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.

Темы: Дональд Трамп, Россия, Отношения России и США, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.12.2017, 13:57
Гость: ник

Молодец и отношения устанавливать проще.
15.12.2017, 10:14
Гость: ждали вопросы

типа "когда посадят чубайса?"а получили тихие посиделки и даже западные шпионы типа собчак с "эхой москвы"выступили в своём поганеньком стиле про всякую либеральную хрень, чем и подтвердили что они иностранные агенты!
15.12.2017, 09:48
Гость: Анекдот

Сейчас уже и не поймёшь - вчера в телевизоре Владимир Владимирович переливал из пустого в порожнее, толок воду в ступе, носил воду решетом или перевешивал порток на другой гвоздок...
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.