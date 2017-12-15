Трамп поблагодарил Путина после его пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за признание экономических успехов США, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.

В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что при Трампе "мы объективно видим некоторые достаточно серьёзные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает". Это, по словам российского президента, говорит о доверии инвесторов к американской экономике.

"Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции", — сообщила Сандерс. Она не уточнила, какие именно высказывания Путина имеются в виду.

Вечером в четверг лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках, особое внимание уделив Корейскому полуострову.

По словам Сандерс, лидеры государств "обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее".

Как отметила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.