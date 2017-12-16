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США готовят из террористов‍ «Новую сирийскую армию»

10:05 16.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Вооруженные формирования "Новая сирийская армия" создаются у лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Американские военные, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками.

В сообщении подчеркивается, что несмотря на заявления американской стороны о приверженности уничтожению террористической группировки "Исламское государство" (Террористическая группировка, запрещенная в России), международная коалиция продолжает взаимодействовать с остатками террористов в Сирии. По данным Центра примирения враждующих сторон, одним из ярких примеров этого является ситуация в лагере беженцев, расположенном в 20 километрах северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади в провинции Эль-Хасека.

Очевидцы рассказали, что международная коалиция использует подобный "плацдарм" более полугода. При этом сейчас там находятся около 750 боевиков. Основной костяк составляют более 400 террористов ИГ*, которые в октябре при поддержке США выехали из Ракки.

Одиннадцатого декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране.

Темы: Сирия, США, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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16.12.2017, 14:08
Гость: 2017

Ничего нового. В 1945-м они тоже самое делали: из пленных немцев готовили боеспособную армию для войны с СССР.
Как говорится куй деньги, не отходя от кассы.
*
Так что, всю казну - на Армию, Флот и ВКС!
16.12.2017, 13:46
Гость: ник

Ачто вы хотели? Это же англо саксы,они всегда говорят одно а делают другое.
16.12.2017, 13:38
Гость: спокойный

россия использует террористов хезболлы для укрепления своих положений в сирии почему сша не могут использовать какие то радикальные структуры как бы их российские пропагандисты не называли для укрепления своего положения в сирии для наведения там порядка ибо не радикальных кругов там нет там арабы персы они всегда были есть и будут радикальными нужно просто использовать радикализм в своих целях вот россия использовала теперь сша будет пользоваться
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