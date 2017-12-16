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Саакашвили выступил за отстранение олигархов от власти

17:20 16.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
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Экс-президент Грузии, лидер украинской оппозиционной партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил о необходимости переговоров со всеми политическими субъектами Украины, включая администрацию президента Украины, с целью мирного отстранения олигархов от управления страной, пишет "Интерфакс".

"Когда я говорю о необходимости переговоров со всеми политическими субъектами, включая Банковую (на улице Банковой в Киеве находится администрация президента Украины - ИФ), они нужны в интересах страны. Если мы хотим мирного перехода от олигархата к нормальной жизни, нам необходимо разговаривать", - написал он на своей странице в фейсбуке в субботу.

В то же время Саакашвили подчеркнул, что не может быть никаких компромиссов по поводу полного "отстранения олигархата от управления страной"; невмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро Украины; отказа "от всех коррупционных схем и наказания вовлеченных в них людей"; прекращения политических репрессий; отставки генпрокурора и создания механизмов импичмента.

При всем этом он заявил о недопустимости давать российскому руководству повод играть на разногласиях между украинскими силами. "Страну раскачивать мы не будем, а вот "будку" будем убирать до конца. Именно с этой целью мы выходим завтра на марш "За импичмент", - отметил политик.

По его словам, на марш "За импичмент" нужно выйти, чтобы "удержать власть от фатального последнего шага, который сделает ее диктатурой".

Саакашвили добавил: "Я настроен миролюбиво, но очень-очень решительно".

11 декабря киевский суд отказал прокуратуре, просившей поместить Саакашвили под домашний арест на время расследования открытого против него дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

В конце прошлой недели сообщалось, что сторонники Саакашвили намерены провести ряд акций протеста в нескольких городах Украины с требованиями об импичменте президенту, отставки генерального прокурора Юрия Луценко.

В 2015 году Саакашвили был лишен гражданства Грузии в связи с приобретением гражданства Украины. 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили украинского гражданства.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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16.12.2017, 19:57
Гость: alvarez

Сегодня действия кокса прошло,а дозы новой не дали.Поэтому он объявил о завтрашнем 17 декабря митинге за отставку парашенки.
16.12.2017, 19:45
Гость: Продолжатель дела Сталина

Троцкистских олигархов сменят грузинские вожди. Ура!
16.12.2017, 19:11
Гость: Люд

А почему вдруг затихла тема о Украине,почему больше не обсуждается тема бандеровцев,хунты,правосеков? Что случилось,КМ?
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