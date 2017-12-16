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Аналитики назвали очаги Третьей мировой войны

18:33 16.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Специалист по вопросам обороны и национальной безопасности США, профессор Роберт Фарли назвал пять стран и регионов, которые в 2018 году могут развязать Третью мировую войну, пишет "Лента.ру" со ссылкой на список, составленный журналом The National Interest.

На первое место Фарли ставит КНДР из-за ее разработок баллистических ракет. В случае войны в нее сразу окажутся втянуты Япония и Китай. Он также отмечает, что неопытность администрации президента США Дональда Трампа сделала ситуацию на Корейском полуострове самым серьезным внешнеполитическим кризисом в мире на данный момент.

Второе место в своем списке профессор отдал Тайваню. Он отмечает, что Китай усилил свое военное присутствие в этом регионе, несмотря на протесты США, которые, в свою очередь, наращивают поставки оружия на остров.

Третье место в списке у Украины. По мнению Фарли, обстановка там остается напряженной из-за постоянных нарушений перемирия на юго-востоке страны. Кроме того, история вокруг Михаила Саакашвили и протесты в Киеве свидетельствуют о нестабильности нынешнего правительства. Худшим последствием его развала может стать победа ультраправых сил, которые еще сильнее разожгут конфликт в Донбассе, и полноценная война между Россией и Западом, отмечает профессор.

Опасения Фарли также вызвала ситуация в Турции и в целом на южном фланге НАТО. По его мнению, отдаление Анкары от ЕС и США и сближение с Россией ведут к существенному изменению баланса сил в регионе. Это, в свою очередь, отразится на обстановке в Сирии, Ираке, Иране, на Балканах и Кавказе.

На последнем месте в списке возможных очагов войны оказался Персидский залив. Опасными профессор счел действия Саудовской Аравии, которая открыто объявила о возможности создания военной и дипломатической коалиции против Ирана и заявила о возможности включить туда Израиль. Кроме того, залив является зоной интересов России, указал он.

В целом же, по словам Фарли, за 2017 год напряженность всех мировых конфликтов заметно возросла. Исключение составляет лишь ситуация в Сирии.

Темы: Военные альянсы в мире, Военные конфликты в мире, Военные технологии
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Комментарии читателей
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16.12.2017, 20:49
Гость: Олле

Простейший совет пиндосикам:
убирайтесь поздорову к себе за океан,и все устаканится без вашего поганого и паскудного участия.
Иначе проводим пендалем как гитлера в 1945 году.
16.12.2017, 20:38
Гость: Важный

КМ,в Украине хунта русских ущемляет,правосеки мальчиков распинают,бандеровцы снегирей едят,кастрюлеголовые бабушек насилуют,майдановцы в рабство по2 русских берут!!! Тема не в тренде,почему замалчиваете такую важную тему?
16.12.2017, 20:17
Гость: дождётся

Братан,воевать будут экономически,доведут страну до экономического коллапса и всё.Братан,уже такая война полным ходом идёт против вашей России,пойми,после того как вы аннексировали Крым-ВАМ КАПЕЦ,вы угроза для всех,и все приложат максимум усилий ,что бы вас не стало.
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