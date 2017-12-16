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Япония запланировала выделить на оборону рекордные $46 млрд

13:01 16.12.2017
Флаг Японии. Фото с сайта wikipedia.org
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Власти Японии планируют выделить $46 млрд на нужды обороны в следующем финансовом году.

По информации газеты "Никкей", существенная часть этих средств пойдет на закупку вооружения для защиты от возможных атак со стороны КНДР. В частности, в Токио намерены укрепить систему ПРО.В случае одобрения этого предложения военный бюджет на финансовый год, начинающийся в апреле 2018 года, станет рекордно высоким для Японии. Кроме того, это будет означать, что японские власти шестой год подряд увеличивают расходы на оборону.

Накануне власти Японии в одностороннем порядке расширили санкционный список в отношении предприятий и физических лиц КНДР, сообщает "Интерфакс".

Между тем, в минувший четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно принять меры к тому, чтобы не допустить войны с Северной Кореей.

Темы: Япония, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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16.12.2017, 16:44
Гость: Длинный нос

О, это почти как у России. 3/4 от российского бюджета.
16.12.2017, 15:54
Гость: mesozoic_2

Истерить не надо. В 2016-м Япония потратила $46 млрд на оборону.
16.12.2017, 15:52
Гость: Кооператив "Озеро памперсов"

Совет для героического МыОдынНарода:
Запасайтесь памперсами ,они вам очень пригодятся в ежедневном вашем подвиге под кодовым названием "МожемПовторить"
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