Япония запланировала выделить на оборону рекордные $46 млрд

Власти Японии планируют выделить $46 млрд на нужды обороны в следующем финансовом году.

По информации газеты "Никкей", существенная часть этих средств пойдет на закупку вооружения для защиты от возможных атак со стороны КНДР. В частности, в Токио намерены укрепить систему ПРО.В случае одобрения этого предложения военный бюджет на финансовый год, начинающийся в апреле 2018 года, станет рекордно высоким для Японии. Кроме того, это будет означать, что японские власти шестой год подряд увеличивают расходы на оборону.

Накануне власти Японии в одностороннем порядке расширили санкционный список в отношении предприятий и физических лиц КНДР, сообщает "Интерфакс".

Между тем, в минувший четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно принять меры к тому, чтобы не допустить войны с Северной Кореей.