..В Белоруссии задумались о возможности отмены смертной казни..

В Белоруссии обсуждается вопрос о проведении парламентских слушаний на тему возможной отмены высшей меры наказания. Об этом заявил депутат Андрей Наумович.

Он отметил, что конкретные сроки слушаний не определены. По словам парламентария, они могут состояться в 2018 или в 2019 году, сообщает РИА «Новости».

Депутат пояснил, что власти страны не хотят торопить события. Все будет зависеть от готовности к обсуждению данного вопроса законодателей, представителей заинтересованных госорганов, международных экспертов. Он также подчеркнул, что непременно должно быть учтено мнение простых граждан.

Белоруссия остается единственной страной Европе, в которой сохранилась смертная казнь. Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что не может единоличным решением отменить ее, поскольку за сохранение высшей меры проголосовало большинство белорусов на референдуме. Наиболее верным решением он считает проведение повторного голосования по данному вопросу.

