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В Белоруссии задумались о возможности отмены смертной казни

22:03 19.12.2017
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В Белоруссии обсуждается вопрос о проведении парламентских слушаний на тему возможной отмены высшей меры наказания. Об этом заявил депутат Андрей Наумович.

Он отметил, что конкретные сроки слушаний не определены. По словам парламентария, они могут состояться в 2018 или в 2019 году, сообщает РИА «Новости».

Депутат пояснил, что власти страны не хотят торопить события. Все будет зависеть от готовности к обсуждению данного вопроса законодателей, представителей заинтересованных госорганов, международных экспертов. Он также подчеркнул, что непременно должно быть учтено мнение простых граждан.

Белоруссия остается единственной страной Европе, в которой сохранилась смертная казнь. Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что не может единоличным решением отменить ее, поскольку за сохранение высшей меры проголосовало большинство белорусов на референдуме. Наиболее верным решением он считает проведение повторного голосования по данному вопросу.
 

Темы: Белоруссия, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 01:41
Гость: пуля

..В Белоруссии задумались о возможности отмены смертной казни..
* Не будьте наивными глупцами-толерантами, в этом мире имеют силу-уважение только принципы: око за око, кровь за кровь и кровная месть.., а не религиозные всхлипы о всепрощении..
Присмотритесь к РФ, где мутный мораторий в угоду евро"ценностям" и адвокатского жулья, привел к тотальному гоп-стопу.. рядового населения.
Да еще и последующему многолетне-пожизненому содержанию уе..в, за счет кармана жертв-налогоплательщиков.
Берите пример с Китая, США и пр. уважающих себя Стран, давите своих недоумков и шутов из 5-й колоны.
Запомните: обратно переиграть Не дадут -эТо будет Ваш 1-й шажок на пути приобщения к лицемерно-лицедейским евро."ценностям".
20.12.2017, 00:30
Гость: Алмаз

Ну как вы все не понимаете, что вопрос смертной казни - это как раз тот самый вопрос, который спрашивать у населения нельзя. Надо просто отменить её, не спрашивая ни у кого.
19.12.2017, 22:41
Гость: Реалистъ

Проведите референдум - и 90% людей будут ЗА.
Уродов,фашистов,маньяков,извращенцев и казнокрадов надо ликвидировать.
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