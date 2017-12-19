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США официально обвинили КНДР в распространении вируса WannaCry

08:56 19.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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США официально обвинили КНДР в распространении вируса WannaCry, который в мае 2017 года поразил тысячи компьютеров по всему миру, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента по вопросам безопасности Томаса Боссерта.

По словам Боссерта, США провели тщательное расследование данной кибератаки. «По его результатам США официально возлагают ответственность за масштабную атаку вируса WannaCry на Северную Корею», - заявил Боссерт.

Он также отметил, что к аналогичным выводам пришли британские спецслужбы и компания Microsoft. Боссерт добавил, что президент США Дональд Трамп примет все необходимые меры для того, чтобы убедить власти других стран дать отпор северокорейской угрозе в сфере кибербезопасности и намерен добиваться введения новых санкций против КНДР Совбезом ООН.

Первые предположения о причастности КНДР к атаке WannaCry были озвучены в мае. По мнению экспертов, об этом свидетельствуют особенности использованного злоумышленниками кода, которые прослеживались в других атаках, исходивших от Пхеньяна. В КНДР эти обвинения называют ложными.

Темы: Северная Корея, США, Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера, Интернет в мире, Интернет и сети, Компьютеры и Интернет
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 18:25
Гость: Дорогой Ха,

а мысль не плоха...
19.12.2017, 15:26
Гость: Нэмо

Это еще впереди. "То ли еще будет? Ой, ой, ой!"
19.12.2017, 15:21
Гость: Ха

Этих амеров не понять. То у них бензоколонка с порванной в клочья экономикой им своего президента назначает. То Нищие и голодные крестьяне, которым даже телевизорпоказывают на партсобрании по талонам, вдруг весь интернет взорвали вирусами. Скоро начнут верещать, что их "Хвасонг-14" межконтинентальный - это якобы загримированный Российский Тополь Му.
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