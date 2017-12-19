Саакашвили предложил Порошенко вступить в переговоры

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили направил президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором предложил обсудить текущую ситуацию в стране.

Послание экс-губернатора опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. В нем Саакашвили признал, что допускает много политических ошибок, но при этом подчеркнул, что не имеет агрессивных намерений.

«Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить», - написал Саакашвили.

От себя Цеголко добавил, что действия экс-губернатора расходятся с его словами. Об этом свидетельствует недавний штурм его сторонниками Октябрьского дворца в Киеве.

Инцидент произошел 17 декабря во время очередного марша за импичмент Порошенко. В результате штурма пострадали несколько десятков правоохранителей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Саакашвили позднее заявил, что не собирался захватывать здание.