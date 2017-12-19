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Саакашвили предложил Порошенко вступить в переговоры

19:36 19.12.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили направил президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором предложил обсудить текущую ситуацию в стране.

Послание экс-губернатора опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. В нем Саакашвили признал, что допускает много политических ошибок, но при этом подчеркнул, что не имеет агрессивных намерений.

«Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить», - написал Саакашвили.

От себя Цеголко добавил, что действия экс-губернатора расходятся с его словами. Об этом свидетельствует недавний штурм его сторонниками Октябрьского дворца в Киеве.

Инцидент произошел 17 декабря во время очередного марша за импичмент Порошенко. В результате штурма пострадали несколько десятков правоохранителей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Саакашвили позднее заявил, что не собирался захватывать здание.

 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 22:03
Гость: Факт

Для Порошенко вступить в переговоры с Михаилом Саакашвили - это наверное единственный шанс по-человечески досрочно уйти в отставку и объявить внеочередные выборы. Он этим шансом не воспользовался.

Хочу отметить, что Саакашвили в сложившихся обстоятельствах ведет себя весьма благородно. Письмо - тому подтверждение.
19.12.2017, 21:31
Гость: Зоя

Думаю, Порошенке нужно прислушаться, пойти на переговоры с Саакашвили и вернуть ему гражданство Украины.
Продолжать с ним противостояние, конечно, можно, но слишком много будет на это затрачено сил и совсем неизвестно, чем это противостояние кончится.
А действующему президенту проявить милость к врагу - это очень хорошее дело, это привлечет к Порошенке огромное количество новых сторонников из простого народа.
"Зачищать поляну", как она зачищена в РФ - нельзя.
Пусть растет 100 цветов.
19.12.2017, 20:19
Гость: Ха

Грамотей. Он же вообще не владеет прописью. Как этого внука полковника НКВД из института выпустили? Мало пороли. А теперь по сути. Что хочет Саакашвили? Первое - Как он верещит, "Борьбы с коррупцией". Кто возглавляет эту борьбу? Американские ставленники, которым дали функции контролировать РАЗВОРОВЫВАНИЕ кредитных средств выделяемых "на демократию" а по сути на войну в Донбассе. Чтобы хотя бы озирались, когда растаскивают все - начиная от денег и кончая материальным имуществом. Получается плохо. Сами антикоррупционеры постоянно жалуются, что их самих ловят на воровстве. Второе и самое главное (что хорошо умеет Саакашвили. Другого такого в Украине найти не удалось а привезти из США, как Людоедку Супрун, уже совсем позорно) - это возглавить любое силовое ведомство и ТОЛКНУТЬ ВСУ на БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ по типу Южной Осетии. Амерам нужен новый Цхинвал а их црущим СМИ повод обвинить Россию в "очередной агрессии и оккупации". Короче. Братья ХОХЛЫ. Саакашвили в украинской власти под любым соусом - это ВОЙНА с Донбассом а если Трамп рехнется вообще, то и с Россией. Он сбежит к жене, как Ющенко за бугор а гореть в огне будет Львов и Киев.
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