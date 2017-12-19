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При падении поезда с моста в США около 100 человек получили травмы

10:10 19.12.2017
Фото с сайта epa.eu
Фото с сайта epa.eu
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Жертвами катастрофы с поездом в американском штате Вашингтон стали три человека. Об этом заявила представитель полиции штата Брук Бова, передает Reuters.

Кроме того, по ее словам, около 100 человек были направлены в больницы, но более десяти из них уже выписали. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сход с рельсов произошел в первый же день, когда железнодорожная компания Amtrak начала использовать новый маршрут для сокращения времени в пути. Катастрофа произошла на повороте, который ранее был приспособлен только для медленных грузовых составов, но недавно был модернизирован.

Один из директоров Amtrak подтвердил, что на путях не успели установить автоматическую систему сброса скорости, но отказался уточнять, что могло стать причиной катастрофы.

Вечером 18 декабря пассажирский поезд, следовавший из Сиэтла в Портленд (штата Орегон), сошел с рельсов. Это случилось в районе моста, где пути проходят над шоссе. Один из вагонов упал на проезжую часть и столкнулся с пятью машинами и двумя грузовиками. Пассажиров автомобилей среди погибших нет.

Темы: США, Происшествия, Происшествия на железных дорогах
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Комментарии читателей
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19.12.2017, 15:53
Гость: Доколе?!

При Навальном бы такого не было!
19.12.2017, 12:19
Гость: Длинный нос

6 погибло!
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