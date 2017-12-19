Иран будет воевать в Сирии до последнего американца

Вашингтон уже один раз проиграл войну в Сирии. Теперь он собирается проиграть её во второй раз



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Пару дней назад президент России Владимир Путин объявил о «полной победе» в Сирии: «Два дня назад (российский) министр обороны доложил мне, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов».

Командующий иранскими силами, поддерживающими правительства Сирии и Ирака, поставил Вашингтон в известность, что все остающиеся в Сирии американские войска будут оттуда выбиты:

«Командующий Корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Хадж Кассем Сулеймани через российских представителей посоветовал главе командования американскими войсками в Сирии вывести все американские подразделения до последнего солдата «иначе откроются врата ада».

«Моё послание американскому военному командованию: когда битва против ИГИЛ закончится, ни одного американского солдата в Сирии не потерпят. Я советую вам уйти по собственной воле, или вас заставят это сделать».

Как сообщается, Россия подтвердила, что будет оставаться в Сирии столько, сколько решит президент Асад, который настаивает на освобождении всей Сирии, не делая исключения для американцев. Планы Вашингтона оккупировать уголок Сирии и оживить ИГИЛ потерпели крах, как будут напрасны и все жертвы среди американских солдат ради этой цели.

Сообщают также, что директор ЦРУ Майк Помпео послал Сулеймани письмо, выражая свою озабоченность намерениями Ирана атаковать американские объекты, заявив, что Вашингтон «привлечёт Сулеймани и Иран к ответственности за любое нападение».

Известно, что письмо ЦРУ не возымело никакого эффекта и было воспринято с полным презрением:

«Глава службы Великого Аятоллы Али Хаменеи Мохаммад Мохаммади Голпайегани подтвердил, что Помпео пытался передать письмо, но сказал, что: «Сулеймани отказался его прочитать и даже взять его в руки, потому что ему больше добавить нечего».

Источники на местах уверены, что не так уж невероятно, что курдские отряды — действующие в Аль-Хасаке и верные правительству в Дамаске — готовы возглавить наступление на войска США. Многие из этих бойцов остаются лояльными Сирии: они отвергают любые оккупационные силы на своей земле или разделение страны».

Некоторые вспоминают о событиях 1983 года, когда сотни американских морских пехотинцев и французских десантников были убиты в двойном теракте, проведённом исламистскими террористами-смертниками в Бейруте. Вследствие этого теракта американские войска в спешке убрались из страны. Будущее вполне может стать отражением этого прошлого.

Возможно, это «фэйковые новости». Если нет, мы должны принять, что унижение, которому Соединённые Штаты, их правительство и их население подверглись, это работа неоконсерваторов и их доктрины Американской мировой гегемонии.

Именно неоконсерваторы привели к войне США с мусульманами, длящейся 16 лет. Именно неоконсерваторы, действуя через Обаму и Хиллари, ввергли Америку в унизительное поражение в Сирии.

Этих неоконсерваторов — жалкая горстка. Почему же американцы их терпят?

Почему Трамп их не арестует? Они анти-американские, про-израильские до мозга костей. Неоконсерваторы — это злейшие враги американцев и всего человечества. Похоже, и русские сыты по горло высокомерием Вашингтона.

Российский генерал Конашенков, чей Су-35 отогнал пытавшийся помешать российскому удару по боевикам какой-то американский F-22, сказал, что любые претензии американских военных властей относительно того, что есть «какая-либо часть воздушного пространства в Сирии, которая «принадлежит США», «озадачивают».

Конашенков также заметил, что «Сирия является суверенным государством и членом ООН, а это значит, что не может быть «собственного воздушного пространства США». В отличие от ВВС России, возглавляемая США коалиция действует в Сирии без каких-либо правовых оснований».

Дойдёт ли наконец до Вашингтона, что он промотал своё лидерство на Ближнем Востоке и пора убираться домой, или он покроет Америку ещё большим позором?