Пропаганде вопреки: Украинская молодежь на распутье

Украинские СМИ с горечью и недоумением сообщили о фактически сорванном осеннем призыве в Вооружённые Силы Украины

70% призывников просто не явились на призывные участки, причём треть из них уже находится в официальном розыске.



Фото с сайта mil.gov.ua

Так, в «патриотической столице» Украины Львове, тамошний областной военный комиссариат даже был вынужден опубликовать список из 15 тысяч местных жителей, уклоняющихся от призыва на военную службу.

Вопрос воспитания украинской молодёжи в милитаристском, националистическом духе - суть будущего Украины. Исходя из этого, усилия пришедшей в Киеве к власти группировки направлены на изменение учебных программ в сторону принудительной дерусификации и десоветизации.

Так же абсолютно сознательно уничтожаются публичные символы прошедших эпох, чтобы новому поколению уже ничего не могло подсказать или напомнить об иных временах и героях. Зачистка исторической памяти — один из самых действенных методов изменения культурного кода народа.

Один из нерядовых активистов Майдана, президент всеукраинского объединения «Правовая платформа Украины» Александр Синилов откровенно рассуждает на эту тему на своей странице в ФБ: «От пропутинского населения в Украине нам в любом случае с такими президентами и правительством в ближайшее время никуда не деться.

Поэтому, чтобы нам, украинцам, в будущем жить и развиваться спокойно, нам надо воспитать их детей в наших украинских школах в таком духе, чтобы само подрастающее поколение пропутинских родителей разорвало их изнутри. А как быть с остальным? А остальное по развалу России изнутри российская молодёжь доделает сама, потому как с такой деградацией мозгов и самосознанием она не сможет управлять большой территорией…»

Собственно, появление «навальнят» и «уренгойских мальчиков» являются тому иллюстрацией. Да и что с детей взять, если взрослые дяди устраивают показы пробандеровских фильмов в столице России. А спонсор, к слову сказать, у поездки ребят из Уренгоя в Бундестаг и упомянутого скандального фестиваля «Артдокфест» один — германский фонд имени Фридриха Эберта.

И вот этот вполне недружественный по отношению к нынешней российской власти и абсолютно лояльным украинским властям фонд презентовал в Киеве весьма любопытное социологическое исследование — «Украинское "Поколение Z": ценности и ориентиры».

Опрос проведён службой социологической компанией GfK Ukraine при поддержке фонда им. Фридриха Эберта в июле-августе 2017 года. В выборку включено 2000 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет, она репрезентирует данную возрастную группу в Украине — то есть 8 миллионов молодых граждан. В дополнение к количественному опросу, были организованы и проведены 4 фокус-группы во Львове, Одессе, Харькове и Чернигове.

После общественной презентации исследования, ура-патриотические СМИ энергично выразили восхищение тем, что большинство молодёжи «считает себя украинцами», поддерживают «движение в сторону Европы» и — в поисках следующих информповодов — поскакали прочь от наукообразного 140-страничного документа.

Между тем, опрос дал чрезвычайно интересные результаты — особенно в части региональных различий. Не будем забывать: почти четвёртый год в государстве грохочет милитаристская кампания, на улицах хозяйничают националистические банды, а учебные программы в школах и ВУЗах густо пропитаны русофобией.

Однако вместо того, чтобы отчитаться о бодром стопроцентном результате, выясняется, что только 61% украинский молодёжи считает именно Россию виновной за вооружённый конфликт на Востоке Украины и лишь 60% опрошенных говорит о необходимости вступления Украины в Евросоюз.

Это весьма далеко от единодушного «одобрямса» — даже при том, что в условиях непрекращающегося идеологического и информационного давления далеко не все и не всегда говорят правду. Условное равенство мнений — среди вроде бы самой радикальной и наиболее подверженной манипулятивному воздействию возрастной группы — по сути дела, сенсация.

Различия по регионам вполне предсказуемы: восток (в данном опросе — Харьковская область и подконтрольная Украине часть Донбасса) и юг (от Одессы до Запорожья) привычно придерживается более лояльной по отношению к России позиции. На вопрос о том, «совместимы ли ценности» двух народов, 27% процентов молодёжи востока отвечают положительно (18% не согласны) остальные выражают разную степень согласия с этим утверждением.

В среднем по Украине треть (29%) молодых людей считают ценности двух народов несовместимыми, 27% предпочитают нейтральный вариант ответа («частично расходятся, частично совпадают»), а почти треть — 27% считает, что ценности двух наций весьма схожи.

Напоминаю — это достаточно толерантное восприятие демонстрируется молодежью спустя четыре года яростной антироссийской пропаганды. А 22% опрошенных вообще считают, что многие украинцы «чувствуют себя более связанными с Россией, чем с Украиной».

Что касательно вооружённого конфликта на Донбассе, то жители всех регионов Украины выражают редкое единодушие при оценке утверждения, что «конфликт между Украиной и Россией спровоцирован исключительно политиками, а обычные граждане ни при чем».

Данное мнение разделяют от 41% молодых людей на Западе до 74% в Киеве (в среднем по стране — 52%). Одновременно большинство участников фокус-групп выступило против военного решения конфликта.

Прямая речь Александра (29 лет, Одесса): «Мне кажется, надо дать им право выбора: хотят они в Украину или Россию. Не удерживать силой. Согласиться, как с Приднестровьем. Там, в Приднестровье, была такая же ситуация, люди там неплохо живут».

Отчасти миролюбие украинской молодёжи продиктовано вполне прагматичным нежеланием погибать в кровавой мясорубке ради прибылей пришедших к власти олигархических кланов.

Разумеется, находятся и желающие повоевать, но их меньшинство. Дмитрий (29 лет, Чернигов), единственный в своей фокус-группе, кто выступил в поддержку военного решения («Конфликт можно решить военным способом. Просто сравнять все с землёй. Уничтожите все. Убить всех»), но это, скорее, исключение.

На востоке и юге значительно выше число молодых людей, которые не разделяют однозначно негативного отношение к людям, ведущим вооруженную борьбу против киевского режима (сравните 75% в Киеве против 32% на Востоке и 45% на юге).

И всего 18% респондентов на Востоке и 24% на юге согласилось с утверждением «Моё будущее находится под угрозой из-за конфликта на востоке Украины и Крыму». Косвенно это подтверждает, что русскоязычными регионами Украины вооружённые силы ЛДНР (или России) не воспринимаются как реальная опасность.

Связанно это и с общим, относительно спокойным отношением к РФ. Подозреваю — судя по большому объёму раздела — и весь соцопрос затеяли ради прояснения для западных кураторов этого вопроса. Выясняется, поскольку до недавнего времени Российская Федерация была самой посещаемой страной для молодёжи (40% опрошенных ездили Россию), у украинской молодёжи имеется своё, отличное от официальной пропаганды мнение о северном соседе, которое они не готовы сразу разменять на пропагандистские страшилки.

Поэтому — к большому разочарованию авторов отчёта — до трети опрошенных «выбирали нейтральные варианты ответов и избегали абсолютной поддержки или абсолютно негативного отношения при ответе на большинство вопросов». На востоке почти 60% не дали прямого ответа на вопрос «Кто несёт большую ответственность за разжигание вооружённого конфликта на востоке Украины?»

Хотя уж им-то, находящимся рядом с театром военных действий, официально неоспоримая «истина» должна быть известна наверняка. По сути — это ясно выраженное нежелание молодёжи Харьковщины и Донбасса отвечать утвердительно на провокационный вопрос.

Для сравнения: 80% жителей севера утверждают, что Украина и Россия «находятся в состоянии войны», а на востоке этот показатель ниже более чем в два раза — лишь 35%.

Разумеется, авторы отчёта объясняют красноречивое молчание Харькова и Донбасса «страхом перед русским вторжением».

В фокус-группах молодежь достаточно откровенно излагает своё видение причин конфликта.

Диана (28 лет, Харьков): «Этот конфликт выгоден для Запада, мне кажется. Украина — это площадка для войны»; Кирилл (21 год, Харьков): «Нужно сделать что-то с людьми, которые отмывают на этом деньги. Закончатся деньги — закончится и война»; Александр (29 лет, Харьков): «Мне кажется, что это геополитика. Одна сторона НАТО, другая Россия. Потому что мы посерединке. Телепаемся».

Ну и, наконец, национальные взаимоотношения. Именно на востоке меньше всего тех, кто соглашается с определением гражданства по этническому признаку — целых 60% не соглашаются с этим утверждением и лишь 13% его поддерживают. А ведь именно этническая составляющая является становым хребтом идеологии украинского национализма.

84% жителей Востока в быту и на работе настойчиво продолжает говорить на русском языке (на юге — 64%) — при том, что больше половины молодых людей свободно владеет языком украинским. Другое дело, что собственно этническими русскими себя считает подавляющее меньшинство молодых людей, и это легко объяснимо.

В условиях русофобской истерии провозглашать себя русским — все-равно что публично признать себя иностранным шпионом. Но при этом менее половины (48%) молодёжи востока гордятся тем, что они граждане Украины (в среднем по Украине — 61%).

В целом, повторюсь, исследование выдержано в либерально-бравурном духе, а-ля «советский колосс повержен». С восторгом сообщается, что о распаде Советского Союза жалеют только 13% представителей поколения, самые старшие представители которого рождены в 1988 году, а младшие в начале двухтысячных. Я вообще удивлён, что кто-то из них может иметь положительное мнение о государстве, которое они никогда не видели.

Для сравнения: согласно исследованиям социологической группы «Рейтинг» в 2017 году, в возрастной группе 36-50 лет о распаде СССР сожалеет до трети опрошенных украинцев, а среди группы старше 50 лет — 49%. И эта коллективная «зрада» происходит на 4-м году «Революции достоинства».

Одновременно молодое «поколение Z» вполне по-социалистически требует большего экономического равенства и увеличения патронирующей роли государства в своей жизни: 72% молодёжи полностью или частично согласны с мнением, что именно государство должно взять на себя ответственность для удовлетворения потребностей каждого. А значит, украинская молодежь отнюдь не потеряна для диалога, даже если пока не отдаёт себе в том отчёт, а многие из молодых людей путают популистскую риторику ультраправых с левыми идеями социального равенства.

Внимательный анализ представленных данных является подтверждением тому, что Украина (особенно Украина восточная и южная) — с её десятками миллионов людей — вовсе не отрезанный ломоть, как пытается убедить нас в том разномастная пропаганда.

Если за четыре года и при абсолютной государственной поддержке идеологам европейства не удалось в полной мере убедить свою же целевую аудиторию в своей правоте (только треть опрошенных молодых людей «доверяет ЕС»), то это оставленный нам непочатый задел для работы — и среди украинской молодёжи, и среди ещё более лояльных нашим общим ценностям представителей старшего поколения.

Безусловно, из доклада фонда им. Эберта будут сделаны соответствующие выводы и на Западе, поскольку его бравурный тон может обмануть лишь традиционно глуповатые «патриотические» СМИ. Битва за молодежь, то есть за будущее Украины, продолжается.