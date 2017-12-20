Поспред России в ЕС назвал миграционный кризис бомбой замедленного действия

Российский представитель при Евросоюзе Владимир Чижов сравнил миграционный кризис в Европе с бомбой замедленного действия, пишет РИА Новости.

При этом, по мнению Чижова, бомба эта «с довольно коротким бикфордовым шнуром». «К созданию этой бомбы Евросоюз сам приложил руку», - добавил он, отметив, что с каждым месяцем ситуация становится все острее.

По словам Чижова, миграционный кризис не приведет к развалу Евросоюза или к тому, что страны начнут выходить из состава ЕС, однако жизнь рядовых европейцев он существенно усложнит.

«Я когда-то слышал фразу - «Евросоюз — это сверхдержава образа жизни. Что и влечет мигрантов в Евросоюз — образ жизни и, как производная, уровень жизни. Так вот, миграционный кризис подрывает и образ, и уровень жизни в Евросоюзе», - резюмировал Чижов.

На данный момент Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.