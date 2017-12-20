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Поспред России в ЕС назвал миграционный кризис бомбой замедленного действия

09:47 20.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Российский представитель при Евросоюзе Владимир Чижов сравнил миграционный кризис в Европе с бомбой замедленного действия, пишет РИА Новости.

При этом, по мнению Чижова, бомба эта «с довольно коротким бикфордовым шнуром». «К созданию этой бомбы Евросоюз сам приложил руку», - добавил он, отметив, что с каждым месяцем ситуация становится все острее.

По словам Чижова, миграционный кризис не приведет к развалу Евросоюза или к тому, что страны начнут выходить из состава ЕС, однако жизнь рядовых европейцев он существенно усложнит.

«Я когда-то слышал фразу - «Евросоюз — это сверхдержава образа жизни. Что и влечет мигрантов в Евросоюз — образ жизни и, как производная, уровень жизни. Так вот, миграционный кризис подрывает и образ, и уровень жизни в Евросоюзе», - резюмировал Чижов.

На данный момент Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Темы: Европа, Проблемы мигрантов в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 13:30
Гость: Иван

Постпред России в ЕС сделал абсолютно точное заявление. Но почему этот такой умный постпред никак не мог сделать абсолютно подобное заявление для самых верхних чинов российской власти, ведь эти-то валенки точно также как европейские сидят на печке и ни ухом ни рылом ничего не чуют и ничего совершенно не понимают и опять ввергнут страну в трагическую мясорубку?
20.12.2017, 12:48
Гость: XeX

А с чего это Чижов так уверен, что ЕС не развалится? Брексит, например, случился во многом под влиянием "миграционного кризиса". Восточная Европа и Австрия могут, в случае обострения ситуации, выйти из ЕС и закрыть границы. На это сейчас есть и политическая воля и поддержка электоратов. И с чего Чежов уверен, что такая бомба уже не заложена путинцами под РФ?
20.12.2017, 11:33
Гость: Carlos

А в России лучше? Бежим давать Европе советы, в которых она совершенно не нуждается, а у самих с миграцией чёрте-что творится...
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