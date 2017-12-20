Названы самые ненадежные компьютерные пароли 2017 года

Компания SplashData опубликовала ежегодный рейтинг ста самых ненадежных компьютерных паролей 2017 года.

Как пишет издание CSO, рейтинг был составлен по итогам анализа порядка пяти миллионов паролей, которые были взломаны в уходящем году. Четвертый год подряд первую строчку рейтинга занимает пароль «123456».

Далее следуют «password» и «12345678». Аналитики отметили, что в этом году пользователи стали часто использовать пароли, которые так или иначе отсылают к саге «Звездные войны».

«Но хотя новый эпизод саги станет фантастическим продолжением киноэпопеи, пароль «starwars» устанавливать опасно. Хакеры используют слова и термины из поп-культуры и взламывают аккаунты, так как понимают, что люди пользуются подобными легко запоминающимися словами», - рассказали специалисты.

Перестановка буквы «о» с цифрой «0» может показаться хорошей идеей для усиления пароля, однако специалисты говорят, что хакеры очень легко его разгадывают. «Хакеры знают ваши трюки и такая легкая корректировка пароля не делает его безопасным», - говорят аналитики.

Всего в 2017 году почти 10% пользователей Сети использовали по крайней мере один из паролей, входящий в первые 25 худших паролей, и почти 3% людей использовали пароль «123456».



Топ-10 самых ненадежных паролей 2017 и 2016.

Скриншот с сайта csoonline.com

Некоторые люди выбирают пароль, который выглядит как бессмыслица, но на самом деле он всего лишь обычный шаблон клавиатуры. Например «qazwsx» является новичком в списке 25 наихудших паролей. Среди других новичков в рейтинге худших паролей «letmein», «monkey», «hello», «freedom», «whatever» and «trustno1».