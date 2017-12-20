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Названы самые ненадежные компьютерные пароли 2017 года

14:00 20.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Компания SplashData опубликовала ежегодный рейтинг ста самых ненадежных компьютерных паролей 2017 года.

Как пишет издание CSO, рейтинг был составлен по итогам анализа порядка пяти миллионов паролей, которые были взломаны в уходящем году. Четвертый год подряд первую строчку рейтинга занимает пароль «123456».

Далее следуют «password» и «12345678». Аналитики отметили, что в этом году пользователи стали часто использовать пароли, которые так или иначе отсылают к саге «Звездные войны».

«Но хотя новый эпизод саги станет фантастическим продолжением киноэпопеи, пароль «starwars» устанавливать опасно. Хакеры используют слова и термины из поп-культуры и взламывают аккаунты, так как понимают, что люди пользуются подобными легко запоминающимися словами», - рассказали специалисты.

Перестановка буквы «о» с цифрой «0» может показаться хорошей идеей для усиления пароля, однако специалисты говорят, что хакеры очень легко его разгадывают. «Хакеры знают ваши трюки и такая легкая корректировка пароля не делает его безопасным», - говорят аналитики.

Всего в 2017 году почти 10% пользователей Сети использовали по крайней мере один из паролей, входящий в первые 25 худших паролей, и почти 3% людей использовали пароль «123456».


Топ-10 самых ненадежных паролей 2017 и 2016.
Скриншот с сайта csoonline.com

Некоторые люди выбирают пароль, который выглядит как бессмыслица, но на самом деле он всего лишь обычный шаблон клавиатуры. Например «qazwsx» является новичком в списке 25 наихудших паролей. Среди других новичков в рейтинге худших паролей «letmein», «monkey», «hello», «freedom», «whatever» and «trustno1». 

Темы: Компьютерная безопасность, Компьютеры и Интернет, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 15:52
Гость: Victor

gvozd, а ты, действительно, этого не понимаешь?
20.12.2017, 14:50
Гость: gvozd

какой смысл в этих паролях, если к вашим данным имеет доступ все кому захочется по "закону"?
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