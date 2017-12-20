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Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко

10:01 20.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr Chatham House
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr Chatham House
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в своем Facebook открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно уйти в отставку.

В частности, политик напомнил Порошенко, что в первом письме предлагал ему "вместе искать пути решения конфликта". "Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, что бы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у вас нет чести", — написал он.

Саакашвили призвал президента признать, что он и его сторонники "не способны и не хотят менять Украину к лучшему". По мнению бывшего одесского губернатора, добровольная отставка Порошенко — это "почти последний шанс преодолеть политический кризис". Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилования", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Ваша главная угроза и враг — Ваша бесконечная жадность, с которой не будет мириться народ Украины. Если Вы протянете до конца своего президентского срока, Вы сделаете еще больше ошибок и преступлений", — обратился Саакашвили к Порошенко.

Во вторник пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опубликовал письмо, которое Саакашвили направил президенту Украины. В послании Саакашвили признался, что он допускает много политических ошибок, и высказал уверенность, что ситуацию дестабилизировать нельзя. "Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить", — заключил политик.

17 декабря сторонники Саакашвили провели марш за смещение Порошенко с должности президента Украины, а после него штурмом взяли Октябрьский дворец в Киеве. Демонстранты выломали входную дверь и подавили сопротивление нацгвардейцев, забаррикадировавшихся внутри. В результате пострадали 60 стражей порядка.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 13:54
Гость: Факт

Последние события (Порошенко VS Саакашвили) окончательно оголили истинную сущность президента Украины.
Пётр Порошенко - обычный напёрсточник и базарный спекулянт.
20.12.2017, 11:05
Гость: О_о

События происходят сначала как фарс, потом как трагедия, потом в Грузии, потім в Україні. Подарить обоим по галстуку!
20.12.2017, 10:51
Гость: А путину

он не написал?
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