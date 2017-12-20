Больше половины американцев высказались за отставку Трампа

Больше половины граждан США считают, что нынешний президент страны Дональд Трамп должен уйти в отставку, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса исследовательского центра Quinnpiac.

За отставку Трампа высказались 59% женщин и 41% мужчин. Этот шаг по мнению американцев следует сделать главе государства после обвинений в непристойном сексуальном поведении.

Ранее несколько женщин обвинили Трампа в неподобающем поведении, в частности в период президентской кампании 2016 года. Они рассказали о инцидентах на телеканале NBC и призвали к проведению расследования в Конгрессе США.

В Белом доме США данные обвинения назвали ложными, а Трамп назвал эти заявления «фальшивыми новостями».

При этом большая часть респондентов (66%) также заявили, что Трамп уважает женщин гораздо меньше, чем мужчин. И лишь 37% опрошенных одобряют его деятельность на посту президента страны.