Нацгвардии Украины разрешили разгонять толпу с помощью собак и коней

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 20 декабря, утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать военнослужащие Национальной гвардии в толпе, — разрешил использовать водометы, но запретил применять слезоточивый газ.

Так, бойцам Нацгвардии разрешили использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль, сообщает «РусскаяВесна».

Кроме этого, Нацгвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения). При этом водометы запрещены, если температура воздуха ниже +10 градусов.

Согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее двух раз через громкоговоритель предупредить нарушителей. После применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление потерпевшим медицинской помощи. В учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах применять спецсредства запрещено без их письменного согласия.

Также запрещено применять наручники больше чем на два часа, бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу, запрещено применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.