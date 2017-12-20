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Нацгвардии Украины разрешили разгонять толпу с помощью собак и коней

17:47 20.12.2017
Овчарка © KM.RU, Игорь Варнавский
Овчарка © KM.RU, Игорь Варнавский
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Кабинет министров Украины на заседании в среду, 20 декабря, утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать военнослужащие Национальной гвардии в толпе, — разрешил использовать водометы, но запретил применять слезоточивый газ.

Так, бойцам Нацгвардии разрешили использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль, сообщает «РусскаяВесна».

Кроме этого, Нацгвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения). При этом водометы запрещены, если температура воздуха ниже +10 градусов.

Согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее двух раз через громкоговоритель предупредить нарушителей. После применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление потерпевшим медицинской помощи. В учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах применять спецсредства запрещено без их письменного согласия.

Также запрещено применять наручники больше чем на два часа, бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу, запрещено применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 20:35
Гость: Ерунда.

В путинской России ФЗ позволяет силовикам применять огнестрельное оружие на поражение даже в отношении групп детей, стариков и женщин при разгоне демонстраций, если они совершают "... групповое нападение... на органы государственного управления".
20.12.2017, 19:44
Гость: Юрий СПб

Уверен, что гораздо эффективнее разгонять украинскую толпу с помощью свиней.
20.12.2017, 19:26
Гость: Ха

А коктейли молотова напалм и грузинских снайперов по Нацгвардии, как по Беркуту, демонстрантам применять разрешили? Или шо, конец идеям революции гидности?
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