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Украина считает, что резолюция ООН положит начало «освобождению» Крыма

06:51 20.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Киев приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление украинского МИД.

Украинский МИД считает, что поддержка украинской позиции в вопросе Крыма свидетельствует о том, что вопрос Крыма не закрыт, международное сообщество направило четкий сигнал Москве.

"Мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а следовательно виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно понесут ответственность. Государство-агрессор должно прекратить произвол на временно оккупированной территории и обеспечить соблюдение международного права… Следующим шагом должна стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена", — говорится в заявлении.

В резолюции ООН, подготовленной Украиной, Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма". За принятие документа проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки, а также Латинской Америки воздержались.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что резолюция идет вразрез с позицией крымского народа, а ООН своим решением дискредитирует себя и сводит на нет наработанный годами авторитет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Темы: Крым, Украина, Борьба за права человека в мире, Организация объединенных наций (ООН), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 14:41
Гость: demos

Я хочу сказать, что ключевое слово "захват парламента" и ввод "зелёных неопознанных человечков",родной. Что это называется аннексией, даже у вас в Молдавии должны знать.
20.12.2017, 14:37
Гость: Татьяна Алексеевна

А больше ниоткуда у них прагматизм не лезет?
Про Силу Сибири поищите сами.Я только вчера аналитику по этому вопросу читала.Там про кидалово ничего не было сказано.
И если спорите,то ДЕМАГОГИЕЙ не увлекайтесь.Против конкретных примеров это не работает.
Есть что по делу сказать,говорите.А так размазали как манную кашу по тарелке...
20.12.2017, 14:23
Гость: Смешной девочке

Юляша, а кто это такие "мы", которые будут очищать? Уж не вы ли? Ха-ха-ха-ха.
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