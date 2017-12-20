Украина считает, что резолюция ООН положит начало «освобождению» Крыма

Киев приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление украинского МИД.

Украинский МИД считает, что поддержка украинской позиции в вопросе Крыма свидетельствует о том, что вопрос Крыма не закрыт, международное сообщество направило четкий сигнал Москве.

"Мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а следовательно виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно понесут ответственность. Государство-агрессор должно прекратить произвол на временно оккупированной территории и обеспечить соблюдение международного права… Следующим шагом должна стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена", — говорится в заявлении.

В резолюции ООН, подготовленной Украиной, Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма". За принятие документа проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки, а также Латинской Америки воздержались.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что резолюция идет вразрез с позицией крымского народа, а ООН своим решением дискредитирует себя и сводит на нет наработанный годами авторитет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".