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США приняли решение поставлять Украине «оборонительные вооружения»

10:34 23.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
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Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших действий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных способностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда повторяем, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя", — отмечается в заявлении.

В нем также сказано, что США сохраняют приверженность выполнению Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Дальнейших подробностей в официальном заявлении не приводится. Между тем, как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin.

Темы: США, Украина, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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23.12.2017, 16:45
Гость: Остап

Американцы приняли решение воевать до последнего украинца.
23.12.2017, 16:30
Гость: demos

Так ты признаёшь, что Россия сторона конфликта, родной?)
23.12.2017, 16:28
Гость: Стас

Россияне - должны быть рады за братский украинский народ - Украина получит отличное оборонительное оружие. И любой агрессор и оккупант - получит - хорошие потери - напав на Украину.
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