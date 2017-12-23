США приняли решение поставлять Украине «оборонительные вооружения»

Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших действий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных способностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда повторяем, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя", — отмечается в заявлении.

В нем также сказано, что США сохраняют приверженность выполнению Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Дальнейших подробностей в официальном заявлении не приводится. Между тем, как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin.