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Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны

11:32 24.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
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Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны, следует из заявления МИД КНДР, которое сочло наложенные ограничения равносильными полной экономической блокаде.

22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая предусматривает еще более жесткие санкционные меры в отношении Пхеньяна. В частности, новые меры, предусматривают сокращение поставок нефтепродуктов почти на 90% с 1 января.

Центральное телеграфное агентство Кореи приводит заявление МИД, в котором подчеркивается, что санкции являются актом войны и атакой на суверенитет КНДР, которая подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове и во всем регионе, сообщает "Интерфакс".

"США напуганы нашими потрясающими достижениями в нашей исторической миссии по развитию ядерных сил. Они разъярены настолько, что накладывают на нашу страну все более и более жесткие санкции. Мы будем и в будущем укреплять наши атомные вооружения, чтобы полностью покончить с ядерной угрозой США, шантажом и недружественными шагами, установив паритет сил с Вашингтоном", - говорится в заявлении.

Введенные СБ ООН санкции, в том числе, предусматривают, что все поставщики нефти и нефтепродуктов в КНДР должны будут информировать об этом ООН. Страны также должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

Помимо этого, вводится запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования, а также некоторых продуктов питания. Согласно документу, запрещаются также закупки у Северной Кореи электрооборудования, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Все граждане КНДР, которые работают за границей, должны будут вернуться на родину в течение двух лет. Это серьезно ограничит приток валюты в Северную Корею.

Всем странам предписывается останавливать, обыскивать или задерживать суда, если имеются веские основания полагать, что эти суда вовлечены в незаконную деятельность, запрещенную профильными резолюциями СБ ООН.

Такие меры были приняты после того, как 28 ноября КНДР провела очередные ракетные испытания.

Темы: Северная Корея, Экономические санкции и эмбарго, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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24.12.2017, 17:24
Гость: АГД

Выступили совместно с западными бандитами как против Ливии.
24.12.2017, 17:07
Гость: Пивасик

Корейский пельмень не может жить без Хенеси. Организовать блокаду КНДР и запретить ввоз Хенеси пельменю. Через три дня начнётся похмельный синдром, ломка. На четвёртый день сам сдастся.
24.12.2017, 16:51
Гость: blog2038

Каждый делает свой выбор, вместо того чтобы начинать войну с США Япония могла просто прекратить агрессию против своих соседей.
.
В итоге Япония была разрушена, посмортим что Ракетчик будет делать.
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