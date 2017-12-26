Неизвестные вандалы напали на отделение Сбербанка во Львове

Отделение Сбербанка России на Городецкой улице во Львове подверглось нападению неизвестных злоумышленников. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат местного горсовета Игорь Зинкевич.

Он отметил, что нападавшие разбили два окна и одну из стеклянных дверей. Кроме того, вандалы написали на фасаде здания красной краской: «Выметайтесь». По словам депутата, внутрь отделения злоумышленники не проникли.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

Ранее подобные инциденты происходили с отделениями Сбербанка в Киеве.

