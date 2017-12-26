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Неизвестные вандалы напали на отделение Сбербанка во Львове

18:45 26.12.2017
Фото со страницы Игоря Зинкевича в Facebook
Фото со страницы Игоря Зинкевича в Facebook
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Отделение Сбербанка России на Городецкой улице во Львове подверглось нападению неизвестных злоумышленников. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат местного горсовета Игорь Зинкевич.

Он отметил, что нападавшие разбили два окна и одну из стеклянных дверей. Кроме того, вандалы написали на фасаде здания красной краской: «Выметайтесь». По словам депутата, внутрь отделения злоумышленники не проникли.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

Ранее подобные инциденты происходили с отделениями Сбербанка в Киеве.
 

Темы: Украина, Происшествия в мире, Сбербанк
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 22:06
Гость: Как за кого?

недавно стало известно и все его знают,как и Батька в Белорусии тоже большим совхозом командует и главное с головой мужик!
26.12.2017, 20:21
Гость: ник

полиция как всегда ничего и никого не найдет.
26.12.2017, 20:20
Гость: Владимир Москва

полностью согласен с вандалами. выметайтесь. а то во все СМИ пишут, что на украине фашизм, гитлеризм и продолжают сотрудничать. как же - они же партнеры.я так понимаю, что зарплату герои украины так же по карточкам сбербанка получают. вот и думай за кого голосовать. я однозначно против партнеров.
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