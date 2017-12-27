США: «Русские на Крыме обкатали систему вмешательства в выборы»

Американские СМИ пестрят новыми обвинениями в адрес России



© KM.RU, Кирилл Зыков

Очередным обвинением России во «вмешательстве» во внутренние политические процессы в других странах отметилась на днях американская пресса. На сей раз речь об украинских событиях почти четырехлетней давности

Газета The Washington Post со ссылкой на секретный доклад главного управления Генерального штаба (внешняя разведка Минобороны, бывшее ГРУ), который каким-то фантастическим способом оказался в ее распоряжении, заявила о том, что во время событий государственного переворота на Украине российская военная разведка провела «скрытую операцию по воздействию на общественное мнение» в этой стране.

«Цель операции была в том, чтобы повлиять на людей, принимающих решения, и на широкую публику, чтобы проложить дорогу для российских военных действий, которые начались с захвата крымского парламента 27 февраля», — пишет издание.

Утверждается, что на следующей день после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович покинул страну, сотрудники российской военной разведки создали «множество» фейковых аккаунтов в Facebook и в «ВКонтакте», представляющие якобы «обычных людей с Украины, которые были разочарованы в оппозиционных протестах на Майдане».

Для этого, как утверждает американская газета, ГУ Генштаба выбрало 30 украинских групп в соцсетях и 25 английских изданий. Изображая обычных украинских граждан сотрудники ведомства оставляли комментарии, нацеленные на то, чтобы «вызывать негодование пророссийских жителей Украины». WP при этом подчеркивает, что протестующих в таких комментариях называли «западенцами», а демонстрантов на майдане — «нацистами» и «фашистами».

Авторы материала сообщают, что 27 февраля в день появления в Крыму «вежливых людей», было создано четыре группы в Facebook и во «ВКонтакте», агитирующие крымчан отделиться от Украины.

«Используя аккаунты в Facebook, мы распространяли комментарии, в которых уведомляли население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций», — цитирует газета упомянутый ей доклад.

При этом для участников операции была создана методичка. Чтобы увеличить популярность фейковых сообществ, ГРУ покупало рекламу в Facebook, что позволило получить около 200 тыс. просмотров только 27 февраля.

Резюмируя изложенное, WP отмечает, что оценить влияние информационной операции ГРУ на Украине сложно, но в самом докладе ее эффект описан положительно. «Подавляющее большинство пользователей в соцсетях согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позицию авторов», — приводит газета цитату из доклада.

Нужно ли добавлять, что издание не уточняет, каким образом доклад ГРУ попал в ее распоряжение, и не приводит никаких доказательств его подлинности?

Однако авторы делают выводы, что проведенная операция была сопоставима с той, которую «Москва провела в США два года спустя», в ходе выборов президента, на которых победил впоследствии обвиненный в сотрудничестве с Россией Дональд Трамп.

По словам политолога, руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, это обвинение бредовое — в жанре охоты на «виртуальных ведьм», работающих на «русских хакеров».

— Такой «кампании» в принципе не может быть, потому что у Генштаба Российской армии совсем иные задачи, которые направлены на победу над противником на поле боя.

Это как раз у американцев серьёзная ставка делается на диванную армию в соцсетях. Не одному мне «стучались» в аккаунты действующие сотрудники армии США или тролли, ими представляющиеся, или, возможно, искусственные роботы-программы, чтобы «дружить». Это США работают в соцсетях, а не мы.

— Почему это появляется сейчас? Это притянутое за уши подтверждение «вмешательства» России в американские выборы?

— Идёт кампания по наращиванию степени «российской угрозы». Русские, как в годы холодной войны, «повсюду». Ещё чуть-чуть, и пользователи соцсетей, говорящие по-русски и не терпящие майдана, будут объявлены солдатами армии России в соцсетях. Это конечно паранойя, а поскольку ее никто не лечит, она прогрессирует.

— Как пишет WP, оценить влияние информационной операции ГРУ на Украине сложно, но в самом докладе ее эффект описан положительно. Имеется в виду присоединение Крыма? Почему не было подобных действий в начале «Майдана»? Где логика?

— Дело в том, что сразу после «Майдана» в русскоязычной среде соцсетей, к которой относятся и российские, и украинские пользователи случилась «гражданская война», спор о госперевороте. Американцы следят за ситуацией со стороны, и им не понять, что отношение этой аудитории к майдану сформировалось само по себе, и никаких усилий со стороны украинской пропаганды было недостаточно, чтобы переубедить общественное мнение.

Вот и сейчас период умопомрачения на Украине проходит, эмоции спадают, и на стороне здравого смысла оказываются все больше граждан самой Украины. Американцы этого не понимают. По их сценарию, усилий пропаганды против России вкупе с санкциями было бы достаточно. Они не понимают вообще природу отношения людей к нынешней власти в Киеве.

— Если бы Москва действительно хотела, смогла бы она осуществить подобные операции?

— И в настоящей войне есть свои дивизии ополченцев и партизан. Победить ложь украинских пропагандистов могут эти дивизии, дополнительных усилий не требуется.

— Насколько в реальности интернет вообще повлиял на события в Крыму? Можно ли тут проводить параллели с «твиттерными революциями»?

—В Крыму победила в первую очередь гражданская консолидация, победило общество, которое не приняло революцию на майдане, восприняло её как угрозу жизни. Победила реакция крымчан на переворот. Что касается действительно позитивного образа в соцсетях тех событий, он помог россиянам сопереживать событиям Крымской весны и наблюдать за тем, что в Крыму происходило. Насколько я знаю, никакими соцсетями крымчане для мобилизации не пользовались. Собрались по старинке. И это тоже для западной аудитории удивительно.

— Могут ли подобные обвинения привести к какому-то практическому результату типа новых санкций? Или просто откладывают в копилку?

—Любые обвинения в западных и украинских СМИ в адрес России служат фоном для конкретного политического плана. Это касается и экономических санкций, и социальных — таких как недопуск спортсменов на Олимпиаду. Они сначала принимают решение, в каком направлении наступать, а потом уже осуществляют информационное прикрытие. Тут они настоящие мастера.

— Эта публикация, разумеется, является элементом информационной войны, — считает политолог-американист Владимир Можегов. — Идет все та же долгая, широкая волна, конца которой не видно. тут нет ничего нового…

— Разве Вашингтон не занимается как раз тем же самым по всему миру?

— Да, и в масштабах, которые никакому ГРУ не снились. Как родина современной пропаганды, родина технологий цветных революций, родина социальных сетей, и, наконец, родина ФРС, все это оплачивающей, США — безусловный лидер в этом вопросе.

— По данным редакции, подобный прием был «обкаткой», чтобы затем его воплотить уже в США, в ходе президентских выборов 2016 года. Возможно ли вообще осуществить в США то, что «обкатано» в России или на Украине? Ведь совершенно разные страны, разные общества…

—Ну, редакция WP живет в своей реальности. Там чудовищный царь Мордора Путин раскинул сети своего чудовищного КГБ по всему миру и так далее. Присутствие логики в этом мире стало бы нарушением жанра.

— WP отмечает, что оценить влияние информационной операции ГРУ на Украине сложно. Почему не делают однозначных выводов?

— Видимо, боятся громких заявлений, за который потом придется отвечать. Доказательная база слишком слаба, зачем зря подставляться?

—Кстати, о доказательной базе. Почему в Америке так легко верят в подобные голословные обвинения? И только ли для Америки предназначен этот текст?

— Ну, люди везде и всюду верят пропаганде. В Америке же верят пропаганде особенно, я бы сказал, тщательно. Америка в этом смысле вообще особая страна. Здесь еще с пуританских времен более важным является не то, что ты думаешь, а то, как ты выглядишь. Лицемерие в крови американца. Америка построена сектами, конгрегациями, клубами. В течении столетий каждый американец был членом какой-нибудь секты, клуба, анклава. И только в таком качестве мог добиться успеха.

Значок клуба говорит за тебя больше чем твое лицо и слова; клуб будет гарантом твоего кредита, клуб вступится за тебя в случае проблем. Но в ответ ты должен стать полным приложением своего клуба, должен стать чистым отражением его идеологии. Так было столетиями.

Сегодня это отчасти стерлось, но осталось надежно впаянным в подкорке. Идеологию клубов и сект сегодня заменили СМИ. Когда рядовой американец смотрит ТВ или читает газету, он, в первую очередь, считывает информацию — как я должен себя вести? Вопрос: правда это или неправда, верю я или не верю, перед ним как правило даже не встает.

Рядовой американец — существо полое внутри. Пуританская цивилизация воспитала его так, что ему не нужно задумываться о смысле жизни, правде/неправде. Ему нужно прежде всего добиться успеха, потому что это — знак его избранности, следовательно — спасения. Потому американец бежит от внутренней жизни, шарахается и пугается, когда внутри него начинает шевелиться что-то живое.

Для него это симптом «психологической проблемы», от которой нужно поскорее избавиться. Здесь ему придет на помощь психотерапевт. Что же до души, то идеально, когда ее глубина соответствует глубине его личного бассейна. Поэтому пропаганда в Америке так прекрасно и работает.

Наша пропаганда тоже достает, но ей все же приходится учитывать русскую психологию, основанную на вере, на душевных переживаниях. Американская пропаганда, если в нее погрузиться, покажется нам совершенно дикой. Нам будет казаться невероятным — как такое можно писать? Как такому можно верить? Но это работает и будет работать.

Для американца, повторяю, это не вопрос веры/не веры, правды/неправды — это вопрос программы, меню: как я должен выглядеть сегодня? как я должен отвечать на вопросы? что у меня будет на ужин? Макс Вебер в свое время прекрасно это описал. А после него — Оруэлл. Который, кстати, ориентировался в своей утопии на американское общество, прежде всего.