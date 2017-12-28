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Почти половина жителей Германии высказались за досрочную отставку Меркель

13:31 28.12.2017
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com
Ангела Меркель. Фото с сайта Pixabay.com
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Почти половина жителей Германии хотели бы, чтобы канцлер Ангела Меркель покинула свой пост раньше срока, пишет газета Welt со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией YouGov по заказу агентства DPA.

За отставку Меркель высказались 47 процентов респондентов. При этом 36 процентов опрошенных хотели бы видеть Меркель во главе немецкого правительства еще 4 года, до истечения срока ее полномочий в 2021 году.

Отмечается, что всего в опросе приняли участие около 2 тысяч граждан Германии, обладающих правом голоса.

Как пишет ТАСС, в начале октября, сразу после выборов в бундестаг, за отставку Меркель высказались 36 процентов немцев, а 44% хотели бы, чтобы она возглавляла правительство еще 4 года.

В начале 2018 года блок ХДС/ХСС начнет переговоры с Социал-демократической партией Германии о возможном создании новой правящей коалиции. В случае, если сторонам не удасться договориться, существует два варианта развития событий: либо впервые в истории Германии возникнет правительство меньшинства, либо пройдут новые выборы. Отмечается, что оба варианта не устраивают Меркель.

Темы: Ангела Меркель, Германия, Международная политика
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 15:40
Гость: Однажды пытался донести

Что именно? То, что "железная леди" просто половая тряпка, о которую вытирают ноги заокеанский господин и "гости" с ближнего востока. Второй такой же популярный политик - Макрон. Он - просто мальчик по вызову.
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