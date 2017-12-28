Китай испытал баллистическую ракету с гиперзвуковым глайдером

Ракетные войска Китая провели два летных испытания новой баллистической ракеты, которая оборудована гиперзвуковым глайдером. Об этом пишет The Diplomat со ссылкой на источник в госструктурах США. Отмечается, что испытания проводились в условиях особой секретности.

По информации разведки Штатов, протестированные 1 и 15 ноября ракеты средней дальности DF-17 перемещаются на расстояния от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Они могут доставлять ядерную и неядерную нагрузки, в частности, маневрирующий снаряд или гиперзвуковой летательный аппарат (глайдер).

Как пишет газета, при первом испытании глайдер с точностью в несколько метров достиг цели. После отделения от ракеты аппарат за 11 минут на средней высоте 60 километров пролетел 1400 километров.

Источник The Diplomat сказал, что DF-17 специально создана для оперативного выведения гиперзвукового глайдера. По его словам, проведенные испытания стали «первым в мире тестом гиперзвукового глайдера, использующим систему оперативного пуска».

В США полагают, что DF-17 разработана на основе ракеты ближней дальности DF-16B. Создание оружия, предположительно, должно завершиться к 2020 году.

Обнаружение гиперзвуковых глайдеров, перемещающихся на небольших высотах со скоростями более шести тысяч километров в час, представляет трудность для большинства современных систем противоракетной обороны. Для достижения заданной высоты такие аппараты выводятся баллистическими ракетами.

Всего в период с 2014 по 2016 годы Китай провел семь испытаний экспериментальных образцов гиперзвуковых глайдеров. Разработкой подобных аппаратов занимаются также США и Россия, которые, в отличие от Китая, пока не испытывали системы их оперативного запуска.