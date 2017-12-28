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Китай испытал баллистическую ракету с гиперзвуковым глайдером

16:33 28.12.2017
Фото с сайта thediplomat.com
Фото с сайта thediplomat.com
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Ракетные войска Китая провели два летных испытания новой баллистической ракеты, которая оборудована гиперзвуковым глайдером. Об этом пишет The Diplomat со ссылкой на источник в госструктурах США. Отмечается, что испытания проводились в условиях особой секретности.

По информации разведки Штатов, протестированные 1 и 15 ноября ракеты средней дальности DF-17 перемещаются на расстояния от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Они могут доставлять ядерную и неядерную нагрузки, в частности, маневрирующий снаряд или гиперзвуковой летательный аппарат (глайдер).

Как пишет газета, при первом испытании глайдер с точностью в несколько метров достиг цели. После отделения от ракеты аппарат за 11 минут на средней высоте 60 километров пролетел 1400 километров.

Источник The Diplomat сказал, что DF-17 специально создана для оперативного выведения гиперзвукового глайдера. По его словам, проведенные испытания стали «первым в мире тестом гиперзвукового глайдера, использующим систему оперативного пуска».

В США полагают, что DF-17 разработана на основе ракеты ближней дальности DF-16B. Создание оружия, предположительно, должно завершиться к 2020 году.

Обнаружение гиперзвуковых глайдеров, перемещающихся на небольших высотах со скоростями более шести тысяч километров в час, представляет трудность для большинства современных систем противоракетной обороны. Для достижения заданной высоты такие аппараты выводятся баллистическими ракетами.

Всего в период с 2014 по 2016 годы Китай провел семь испытаний экспериментальных образцов гиперзвуковых глайдеров. Разработкой подобных аппаратов занимаются также США и Россия, которые, в отличие от Китая, пока не испытывали системы их оперативного запуска.

Темы: Китай, США, Ракеты
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 18:24
Гость: АШАЛЕЛЫЙ

Вот они технологии/прорывные\Узколобые?Ау..у!
28.12.2017, 17:55
Гость: Skeptik

Кремлевская Хазария не проживет и 10 лет
28.12.2017, 17:51
Гость: Поручик

Стоит порадоваться за научные и военные успехи китайских товарищей, достигнутые благодаря утечкам из российских и западных военных и научных ведомств. Китайские инженеры славятся тем что могут скопировать любую самую высокотехнологичную продукцию, а их граждане, массово проживающие за границей и спецслужбы вовремя добыть нужную информацию. В штатах вообще уже бояться китайцев на работу брать где они могут получить доступ к каким-либо научным или военным секретам. Даже выпустили секретную директиву по этому поводу не брать на работу китайцев в такие фирмы и НИИ. А вот на счет русских таких опасений нет, так как украсть военные секреты они тоже могут, но это только пол дела, они никому не нужны. Потому что чтобы их скопировать и сделать что-то подобное должен быть соответствующий технологический и научный уровень. А вот с этим в РФ большие проблемы. Из-за проводимых дурацких реформ, когда вся советская наука и промышленность были разгромлены в попытке перевести их на коммерческие рельсы и сделать из них частные фирмы. А закончилось все элементарным разграблением и банкротством. Новым хозяевам нужны только деньги быстро и сразу, а не наука или технологии и какие-то интересы государства. Поэтому ракеты и спутники продолжают регулярно падать, не смотря на тусовки руководителей, одних воров сменяют другими. Нужно срочно менять всю созданную рыночную воровскую систему и возвращать жёсткий гос конроль иначе толку не будет. Пока они окончательно все не разворовали.
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