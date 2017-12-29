Саакашвили предложил Порошенко свести счеты с жизнью

Экс-глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили предложил президенту Украины Петру Порошенко покончить с собой из-за недовольства украинцев его правлением.

Опираясь на данные соцопросов, Саакашвили заявил, что протестные акции в стране и импичмент президенту поддерживают 46% населения. «Я бы на месте Порошенко повесился. Это катастрофа для любой власти», - цитирует экс-губернатора телеканал NewsOne.

Саакашвили также предположил, что ему не удастся вернуть себе украинское гражданство, пока Порошенко находится у власти. По его мнению, это может произойти только после смены руководства страны.

В начале месяца украинские силовики попытались задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии преступным организациям. Однако сторонникам политика удалось отбить его. Позднее Печерский суд Киева отказался заключать Саакашвили под домашний арест по ходатайству прокуратуры.

