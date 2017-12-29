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Саакашвили предложил Порошенко свести счеты с жизнью

21:14 29.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
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Экс-глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили предложил президенту Украины Петру Порошенко покончить с собой из-за недовольства украинцев его правлением.

Опираясь на данные соцопросов, Саакашвили заявил, что протестные акции в стране и импичмент президенту поддерживают 46% населения. «Я бы на месте Порошенко повесился. Это катастрофа для любой власти», - цитирует экс-губернатора телеканал NewsOne.

Саакашвили также предположил, что ему не удастся вернуть себе украинское гражданство, пока Порошенко находится у власти. По его мнению, это может произойти только после смены руководства страны.

В начале месяца украинские силовики попытались задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии преступным организациям. Однако сторонникам политика удалось отбить его. Позднее Печерский суд Киева отказался заключать Саакашвили под домашний арест по ходатайству прокуратуры.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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30.12.2017, 08:47
Гость: Время Ч.

Лучше бы они оба самоубились. А заодно и вся остальная бандеровская шушера.
30.12.2017, 06:24
Гость: Трезвый

На кого работает Саакашвили?
29.12.2017, 23:49
Гость: *

В РФ почему-то охотников нет
Главе государства дать тот же совет,
Хотя продолжительность горе-правления
Внести обязует сие предложение!
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