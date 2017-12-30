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В ДНР предупредили о диверсиях силовиков на Новый год

18:26 30.12.2017
Эдуард Басурин. Стоп-кадр из видео

Украинские силовики могут использовать новогоднее перемирие для подготовки диверсий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, разведка отметила, что в район подконтрольной Киеву Авдеевки и поселков Пески и Водяное прибыли силовики из полка специального назначения сил спецопераций ВСУ, основная задача которых — проведение диверсий и терактов, причем в глубоком тылу.

"Мы не исключаем, что, воспользовавшись новогодним перемирием, украинская сторона намерена подготовить и реализовать свои диверсии на объектах жизнеобеспечения в мирных населенных пунктах нашей республики", — цитирует Басурина РИА Новости.

По его словам, в связи с этим в ДНР "проведены мероприятия контрдиверсионной борьбы". "Мы не позволим противнику застать нас врасплох. Организовано тесное взаимодействие всех силовых структур и спецслужб ДНР для предотвращения терактов и диверсий. Террористы получат жесткий и решительный отпор", — добавил Басурин.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с полуночи 23 декабря. Однако обе стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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