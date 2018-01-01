Антиправительственные митинги в Иране: что там происходит

Ранее сообщалось о задержанных и пострадавших во время демонстраций. ВИДЕО

В Иране вот уже несколько дней продолжаются несанкционированные протестные выступления. Ими охвачены Тегеран, Мешхед, Хамадан, Исфахан, Керманшах, Кум и другие крупные города. Некоторые эксперты полагают, что волна недовольства поднялась спонтанно - мол, люди устали от тяжелой жизни и решили выйти на улицы.

Стоп-кадр из видео

Кто-то обвиняет в происходящем Соединенные Штаты и их союзников в регионе, давно мечтающих расколоть Исламскую республику изнутри. Тем более, что плодородная почва для этого имеется - Иран давно разделен на два лагеря: условно консерваторы и недовольные прозападные либералы.

Однако на этот раз все куда сложнее, чем просто борьба некоторых иранцев за право вести европейский образ жизни. Ведь президент Хасан Рухани, против которого выступила часть населения, считается политиком либерального толка.

- Иранским властям следует уважать права своих людей, в том числе и их право на самовыражение, - написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп. - Хорошие люди желают перемен в государстве.

- Господин Трамп, не горячитесь. Экономические требования народа отличаются от требований мятежников. Иранцы предпочитают террористической и коварной политике Белого дома национальную безопасность и религиозную демократию в том виде, как они реализуются в исламской системе, — ответил Трампу спикер меджлиса Амир Абдоллахиян.

Власти, тем временем, подтвердили информацию об арестах, справедливо отметив, что так поступили бы с нарушителями закона в любой стране.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

28 декабря в нескольких городах прошли антиправительственные митинги, на которых несколько тысяч человек требовали снижения цен. «Скажем «нет» дороговизне!» - это основной лозунг, под которым и сегодня проходят многотысячные протесты. Но буквально за сутки из сугубо экономической плоскости акции переросли в политическую и даже религиозную. Демонстранты потребовали вывести иранские войска из Сирии и вообще прекратить тратить деньги на участие в конфликтах за пределами государства. Собственно, это мало чем отличается от риторики российских либералов.

- Особую роль в коммуникациях между бунтовщиками сыграл мессенджер Telegram, - рассказал заместитель главного редактора Информационного агентства «Реалист», иранист Кирилл Джавлах. - Западные спецслужбы, в свою очередь, курируют несогласных и поддерживают их деньгами. Финансовые потоки направляются по нескольким каналам. Во-первых, это иранские диаспоры за рубежом. Во-вторых, части прозападной иранской элиты, у которой есть определённые рычаги влияния внутри страны. В-третьих, криминальные структуры внутри Ирана, замешанные в афганском наркотрафике через территорию Исламской республики. По данным иранских властей, в 2009 году на антигосударственные протесты США потратили $88 млн.

НА ЗАПАДЕ ПРЕУЕЛИЧИВАЮТ МАСШТАБЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

- Сами иранцы утверждают, что протесты куда скромнее, чем это пытаются представить в западных СМИ, - говорит религиовед, главный редактор проекта "Михвар. Ось Сопротивления" Анастасия Ежова. - Очевидно, что это месть Запада Ирану за победу проасадовских сил в Сирии. Об этом говорят и такие провокационные лозунги, как: "Не Газа, не Ливан, наша страна - Иран". Люди, ведущиеся на такие «кричалки», не понимают, что процессы в регионе носят комплексный характер, что исламский мир является одним целым. А конкретнее - что "Хизбалла" и иранские добровольцы защищали в Сирии покой иранцев. Напомню, что лидер ИГИЛ (организация запрещена в РФ - Ред.) озвучивал идею захвата Ирана и геноцида иранских шиитов.

Что касается экономических претензий, то они, на мой взгляд, притянуты за уши. Еще когда Рухани пришел к власти в 2013-м году, были урезаны бюджеты многих предприятий. Но тогда не было протестов. Более того, вся эта публика дружно проголосовала за него в 2017-м.

- Как по-вашему дальше будет развиваться ситуация?

- Я не думаю, что эти протесты выльются во что-то серьезное. У меня был интересный опыт общения с иранскими и ливанскими политологами. Они напомнили, что в 2009-м году протестующих остановили не правоохранители, а обычные граждане - сторонники исламского строя. Сейчас они снова вышли на улицу. И они свою страну не сдадут.

ГЛУБИННЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА

- За несколько часов до старта протестной волны первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири анонсировал начало строительства железной дороги Мешхед-Захедан, которая свяжет государства Средней Азии с побережьем Индийского океана, - продолжает Джавлах. - Эта артерия соединит среднеазиатские республики с иранским портом Чабахар, расположенным на берегу Индийского океана. Она пройдет через 40 городов и подключит порт Чабахар к единой цепи железных дорог до Европы. Поэтому главная причина протеста – подрыв строительства коммуникаций. Не случайно иранское духовенство обвинило именно ЦРУ. А бурная реакция Трампа и Тиллерсона лишь тому подтверждение.

ВРАГИ ИРАНА БЬЮТ ПО РЕЛИГИИ

- Город Мешхед, в котором начались протесты, - это священное место для шиитов всего мира, - говорит Кирилл Джавлах. - Там расположена одна из наиболее почитаемых святынь – мавзолей Имама Резы. И, полагаю, выбор этого места в качестве оппозиционной площадки не случаен. В этом усматривается сакральная связь с терактами, которые были совершены в июне в Тегеране. Очередной удар по шиизму. В этом могут быть заинтересованы иракские шииты, которые все больше и больше высказывают недовольство по поводу опеки «старшего иранского брата». Ну и конечно, разрушить Иран хотят Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе.

МОСКВА ДОЛЖНА ПОДДЕРЖАТЬ ТЕГЕРАН

- В этой ситуации России следует занять жесткую позицию и полностью встать на стороне иранских властей, - уверен Джавлах. - Тегеран - наш стратегический партнер на Ближнем Востоке. Нельзя допустить открытия второго фронта против Ирана со стороны Афганистана и Пакистана. Дестабилизация этой страны перечеркнет все успехи в борьбе с терроризмом за последние годы. Плюс поставит под вопрос перспективы проведения Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Без Ирана России не удастся стабилизировать Сирию и Центральную Азию. Это понимают все.

Автор: Аббас Джума