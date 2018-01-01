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Генеральный секретарь ООН объявил «красную тревогу»

13:13 1.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю наступления нового года объявил "красную тревогу", предупредив о росте неравенства и ксенофобии в мире, а также выразил беспокойство относительно ядерного оружия.

Административный глава всемирной организации напомнил, что при вступлении в должность год назад призвал сделать 2017 "годом мира". "К сожалению, мир сделал радикальный шаг назад. В день наступления нового 2018 года я не выступаю с призывом. Я делаю предостережение, объявляю красную тревогу", - цитирует Гутерриша ТАСС.

По его словам, существующие в мире конфликты обострились, а также возникли "новые угрозы". "Глобальное беспокойство по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Климат меняется быстрее, чем действуем мы, растет неравенство. Мы видим ужасающие нарушения прав человека, нарастают национализм и ксенофобия", - перечислил генсек основные вызовы, стоящие перед человечеством.

"Вступая в 2018 год, я призываю к сплоченности. Я искренне верю, что мы можем сделать наш мир более безопасным. Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности. Но мы можем это сделать только вместе", - указал Гутерриш.

Он призвал мировых лидеров "дать новогоднее обещание" и "преодолевать разногласия, восстановить доверие, объединив людей вокруг общих целей". "Путь вперед лежит через единство. От этого зависит наше будущее", - подчеркнул генсек, поблагодарив мировое сообщество на шести официальных языках ООН, включая русский.

Темы: Международная политика, Международные отношения, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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01.01.2018, 23:05
Гость: После встречи 2018-го ещё

не вполне трезвый, однако с Трезвым вынужден согласиться, блинн!
01.01.2018, 23:01
Гость: какол в США

Если бы ООН обнаружила бы хоть какие бы то ни было беззакония со стороны РФ, то Совбез немедленно бы разразился целым рядом резолюций, осуждающих те беззакония. Но не было таковых резолюций и быть не может. В Крыму состоялся полноценный референдум - и желание народа Крыма в ООН известно. Крым, как ещё в июле 1774 года провозгласил султан Блистательной Порты: "Принадлежит России На Вечные Времена!"
ООН Россией давно предоставлены все материалы о бесчинствах УкРуины (в том числе, ваших сыновей - карателей ато) на Востоке Украины (более 10000 убитых среди гражданского населения).
Да, ООН сегодня - не на должном уровне, да, организация подмята определёной силой. Но это единственная международная организация с хорошим Уставом и толковыми статьями. Просто следует набраться терпения. Ещё не вечер.
01.01.2018, 22:11
Гость: прохожий

А не подскажешь,кто создал ИГИЛ?
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