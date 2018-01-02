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МИД Сирии обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в Иране

13:34 2.01.2018
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Руководство Сирии решительно осуждает позицию Вашингтона по ситуации с протестами в Иране и считает ее направленной на дестабилизацию обстановки в регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД САР.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что для Ирана, охваченного протестами, пришло время перемен.

"Сирия решительно осуждает позицию администрации США и подвластных им формирований относительно событий, происходящих в Иране, и считает, что такого рода позиция играет разрушительную роль и направлена на дестабилизацию обстановки в регионе", — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство также заявило, что "Сирия полностью поддерживает Иран и призывает к необходимости уважения суверенитета Ирана и невмешательства в его внутренние дела".

"Сирия уверена, что Иран вместе с правительством, руководством и народом смогут перебороть происходящие события", — сообщается в документе.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 10 человек.

Темы: Иран, Сирия, США, Международные отношения
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Комментарии читателей
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02.01.2018, 22:09
Гость: demos

Да, оружие для Хезболлы Иран поставлял, так что и ей кирдык.
02.01.2018, 21:57
Гость: тиль

Очередная "цветная" революция, США неймется.
02.01.2018, 20:24
Гость: парацельс

я же говорил что у нищих сттран потери в тылу будут больше чем на фронте))
Все комментарии (13)
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