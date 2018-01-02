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Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Додона

19:42 2.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Конституционный суд Молдавии временно прекратил полномочия президента Игоря Додона, суд принял решение во вторник по запросу группы депутатов от правящей коалиции.

Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров, сообщает "Интерфакс".

Конституционный суд Молдавии во вторник постановил, что "временное отстранение" необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве. Суд подтвердил, что "президент вправе лишь один раз отказаться от утверждения кандидатуры члена правительства", говорится в постановлении. Если же премьер повторно выдвигает ту же кандидатуру, глава государства обязан ее утвердить.

Суд пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров" и объявил о его "временной неспособности исполнять свои служебные обязанности".

Таким образом, указы о назначении на должность новых министров будут подписаны премьером Павлом Филипом или спикером парламента Андрианом Канду.

Ожидается, что 5 января один из них подпишет указы о назначении в правительство и состоится церемония приведения к присяге новых членов правительства.

Темы: Молдавия
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Комментарии читателей
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02.01.2018, 22:41
Гость: уточнение

Всеобщие выборы Президента Молдовы проведены по решению Конституционного Суда. Суд, исходя из духа Конституции(Конституция прежде всего для сохранения государства) и учитывая, что парламенту не удается избрать Президента или изменить Конституцию, принял методом толкования К. такой вариант: Президент избирается путем общенародного голосования, но Молдова при этом не изменяет форму правления,оставаясь парламентской республикой. Т.е. в данном варианте Президент ещё более "слабый", чем в Австрии, Чехии, Ирландии или Ирландии.Наверно, Додон не понял этой особенности.
02.01.2018, 22:17
Гость: adept

полномочия прописаны в конституции а не как попало
02.01.2018, 22:16
Гость: adept

а Молодва хоть в курсе что она куда то уходит?
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