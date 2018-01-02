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Биометрический контроль при въезде на Украину прошли около 2 тыс. россиян

18:45 2.01.2018
Фото с сайта belrab.ru
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За первые сутки действия биометрического контроля при въезде на Украину границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, их них около 1 тыс. 900 человек - граждане Российской Федерации. 

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - сообщил в эфире телеканала "112 Украина" помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биоконтроля на границе с Россией. 

Темы: Украина, Погранично-визовые вопросы за рубежом
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Комментарии читателей
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02.01.2018, 22:18
Гость: макар

Ну пойди порешай, в чем проблема
02.01.2018, 21:59
Гость: У

Ну и шо? Проблема то в чем? Вопрос был к паспорту, он хоть и биометрический, но получал 6 лет назад и кроме фото там никаких данных нет, если он устаивает пограничную службу Украины, значит вообще нет никаких проблем
02.01.2018, 21:49
Гость: Граждане спокойно реагируют

Ну вот и хорошо.
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