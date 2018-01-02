Биометрический контроль при въезде на Украину прошли около 2 тыс. россиян

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде на Украину границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, их них около 1 тыс. 900 человек - граждане Российской Федерации.

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - сообщил в эфире телеканала "112 Украина" помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Но еще 27 декабря Украина запустила тестовый режим биоконтроля на границе с Россией.