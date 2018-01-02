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В США подросток убил свою семью в новогоднюю ночь

14:45 2.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В новогоднюю ночь 16-летний американский подросток застрелил своих родителей, сестру и друга семьи.

Происшествие произошло в доме в Нью-Джерси, в котором от рук убийцы погибли его отец и мать, 18-летняя сестра Бриттани и 70-летний друг семьи Мэри Шульц.

По словам окружного прокурора Кристофера Грамичиони, подросток уже арестован, а в доме было найдено и орудие убийства - полуавтоматическая винтовка.

Отмечается, что в ходе стрельбы не пострадали брат и дедушка убийцы, сообщает New York Daily News.

Мотивы преступления следствию пока неизвестны. 

Темы: Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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02.01.2018, 22:44
Гость: Сергей Ярославль

Очередные жертвы печально знаменитой Второй Поправки. Сколько таких жертв ещё будет...
02.01.2018, 22:01
Гость: Ха

Молодец. Наверно ждал подарка от Санта Клауса подарка в виде крупнокалиберного пулемета. А его несовершеннолетним приобретать нельзя.
02.01.2018, 18:42
Гость: Новогодний совет пиндосам:

Им надо запретить продавать полу-автоматические винтовки. Продавать только автоматические.
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