В США подросток убил свою семью в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь 16-летний американский подросток застрелил своих родителей, сестру и друга семьи.

Происшествие произошло в доме в Нью-Джерси, в котором от рук убийцы погибли его отец и мать, 18-летняя сестра Бриттани и 70-летний друг семьи Мэри Шульц.

По словам окружного прокурора Кристофера Грамичиони, подросток уже арестован, а в доме было найдено и орудие убийства - полуавтоматическая винтовка.

Отмечается, что в ходе стрельбы не пострадали брат и дедушка убийцы, сообщает New York Daily News.

Мотивы преступления следствию пока неизвестны.