]]> ]]>
Главная В мире Новости

Представители КНДР и Южной Кореи поговорили по телефону впервые за два года

15:45 3.01.2018
Изображение с сайта smu.edu
Материалы по теме:

Представители КНДР и Южной Кореи впервые за два года использовали телефонную «горячую линию».

Они в течение 20 минут обсуждали технические детали будущих консультаций по возможному участию КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ожидается, что второй разговор пройдет в ближайшие несколько часов. В ходе консультаций стороны должны обсудить возможную встречу в пограничной деревне Пханмунджом, сообщает РБК.

В своем новогоднем поздравлении 1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане и готовности начать переговоры с Сеулом. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», — говорил он. При этом северокорейский лидер вновь отмечал, что Пхеньян не намерен отказываться от национальных ядерных сил.

В Южной Корее ответили на это предложением провести переговоры на высоком уровне в Пханмунджоме.

Все это происходило на фоне очередных споров между КНДР и США, во время которых Дональд Трамп предупредил Ким Чен Ына, что «ядерная кнопка у него всегда под рукой».

Темы: Северная Корея, Южная Корея, Летние и зимние Олимпийские игры , Международные отношения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.