Представители КНДР и Южной Кореи поговорили по телефону впервые за два года

Представители КНДР и Южной Кореи впервые за два года использовали телефонную «горячую линию».

Они в течение 20 минут обсуждали технические детали будущих консультаций по возможному участию КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ожидается, что второй разговор пройдет в ближайшие несколько часов. В ходе консультаций стороны должны обсудить возможную встречу в пограничной деревне Пханмунджом, сообщает РБК.

В своем новогоднем поздравлении 1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане и готовности начать переговоры с Сеулом. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», — говорил он. При этом северокорейский лидер вновь отмечал, что Пхеньян не намерен отказываться от национальных ядерных сил.

В Южной Корее ответили на это предложением провести переговоры на высоком уровне в Пханмунджоме.

Все это происходило на фоне очередных споров между КНДР и США, во время которых Дональд Трамп предупредил Ким Чен Ына, что «ядерная кнопка у него всегда под рукой».