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Мировой киберцентр могут создать в начале года под эгидой ВЭФ

16:47 3.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Глобальный центр кибербезопасности может быть создан в феврале-марте под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января.

"Обсуждается идея создания глобального центра кибербезопасности в мире под эгидой Всемирного экономического форума", — сообщил зампред.

Кузнецов отметил, что этот вопрос включён в повестку дня форума в Давосе.

"В случае успеха обсуждения и поддержки со стороны бизнеса мы не исключаем, что в феврале-марте под эгидой Всемирного экономического форума мог бы быть создан Global Cyber Centre", — добавил зампред Сбербанка.

По его словам, Сбербанк участвует в обсуждении принципов создания такого центра. Кузнецов добавил, что первые принципы строительства Global Cyber Centre уже обсуждались в прошлом году в Женеве на конференции с участием представителей высокого уровня.

Темы: Интернет в мире, Интернет и сети, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Всемирный экономический форум в Давосе
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