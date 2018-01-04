]]> ]]>
Главная В мире Новости

Президент Латвии уравнял статус советских и нацистских ветеранов

17:03 4.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, которые воевали как против нацистской Германии, так и против СССР, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сейм принял закон в декабре. На неграждан он не распространяется.

Участниками Второй мировой признаются люди, которые были гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, и постоянные жители страны, легально въехавшие в республику до этой даты.

Однако это не касается представителей Национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности. Такой статус также не получат осужденные за преступления против человечества и бывшие сотрудники КГБ, за исключением тех, кто в советское время работал на административных должностях.

Закон устанавливает, что Латвия "не несет юридической ответственности за действия оккупационных властей". Кроме того, в документе подчеркивается, что она, "как оккупированное государство, не участвовала в военных действиях во время Второй мировой".

Участникам войны полагается свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Они также имеют право на соцгарантии. Этот вопрос будут решать самоуправления.

В стране проживают несколько тысяч участников Второй мировой, которые воевали как на стороне Красной армии, так и на стороне латышского легиона ваффен-СС.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион". Так стали именовать латышей, которые служат во всех местных воинских формированиях ваффен-СС, включая полицейские батальоны. Всего в рядах этого легиона было около 150 тысяч человек.

Темы: Латвия, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.01.2018, 21:05
Гость: 1

Конечно одного, Сталин тоже 20 млн гражданского населения потравил в газовых камерах и сжег в печах.
04.01.2018, 20:53
Гость: :)

Сталин - это руководитель СССР, под руководством которого СССР разгромил гитлеровскую Германию. А Гитлер - это реализатор идей фашизма и родной папаня украинских и прибалтийских фашистов.
04.01.2018, 20:51
Гость: :)

Так он и с австрийской партией свободы, созданной эсэсовцами, дружит и с неонацистской АдГ дружит. Но россиянам страшно подумать на эту тему. Приятнее и легче пинять всё на Госдеп, пока Россию превращают в колонию германского рейха. .
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.