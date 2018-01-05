Глава МИД Германии причислил Россию к странам, которые «презирают» Евросоюз

США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без должного уважения, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel.

"У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают", — сказал глава МИД.

Говоря о роли Германии в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США.

Однако теперь, поскольку Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, политический "вакуум" заполняют другие силы, указывает министр. По его словам, в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.

Эти примеры, считает Габриэль, демонстрируют, что Германия не преуспела в продвижении собственных ценностей. Он также выразил уверенность в том, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике, пишет РИА Новости.

"В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным", — заключил министр.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявлял, что Берлин должен укрепить свою роль в мире, пересмотрев прежние отношения с Соединенными Штатами, а также призвал увеличить роль Европейского союза на международной арене.