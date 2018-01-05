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Глава МИД Германии причислил Россию к странам, которые «презирают» Евросоюз

20:55 5.01.2018
Штаб-квартира BND. Фото с сайта wikipedia.org
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США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без должного уважения, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel.

"У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают", — сказал глава МИД.

Говоря о роли Германии в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США.

Однако теперь, поскольку Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, политический "вакуум" заполняют другие силы, указывает министр. По его словам, в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.

Эти примеры, считает Габриэль, демонстрируют, что Германия не преуспела в продвижении собственных ценностей. Он также выразил уверенность в том, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике, пишет РИА Новости.

"В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным", — заключил министр.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявлял, что Берлин должен укрепить свою роль в мире, пересмотрев прежние отношения с Соединенными Штатами, а также призвал увеличить роль Европейского союза на международной арене.

 

Темы: Россия, Германия, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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05.01.2018, 23:26
Гость: BadComedian

Сидор Петрович,
оставте Украину в покое. Мы не на посиделках у Соловьева.
Смотрите в свои родные штаны. Там тоже не все пучком.
05.01.2018, 23:18
Гость: согласен полностью

с главой МИД Германии ,я ненавижу всю эту массу называемую евросоюз,а больше этих просто вызывает отвращение у меня американцы!
05.01.2018, 22:51
Гость: marnegro

Страна, где "плохие" нацисты - это кто угодно, но не их собственные отцы и деды, чьи портреты до сих пор красуются на почетном месте почти в каждом доме, страна, где нацистские офицеры получали (а некоторые долгожители и до сих пор получают) фантастические пенсии и социальное обслуживание, эта страна позиционирует себя как "травоядное"? Или это Габриель пытается таким образом объяснить кровожадность Германии?
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