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В ОБСЕ раскритиковали выдворение российской журналистки из Латвии

15:37 5.01.2018

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением из Латвии корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой. Как пишет РИА Новости, об этом Дезир написал в письме латвийским властям, текст которого приводит пресс-служба организации.

Дезир отметил важность свободного доступа к информации в странах, которые являются членами ОБСЕ, и указал, что в этих государствах должны "способствовать работе и аккредитации журналистов".

"Поэтому я призываю власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности", — добавил Дезир.

Представитель ОБСЕ также обратил внимание на то, что 2 января из страны выдворили мужа Курлаевой, тоже журналиста. Представитель ОБСЕ подчеркнул, что причины для подобных действий в обоих случаях "непрозрачны и остаются неясными".

По данным канала "Россия 24", в Латвии Курлаеву обвинили в угрозе национальной безопасности. Ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов, а затем доставили на автобусе на границу и передали российским пограничникам. Депортацию ее мужа — сотрудника ТВЦ Анатолия Курлаева — власти объяснили тем, что он входит в черный список.

В МИД России заявили, что журналистов выдворили на основании "абсурдных обвинений". В ведомстве указали, что "рассказы о борьбе с угрозами национальной безопасности отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии".

Темы: СМИ в мире, СМИ в России, СМИ и журналистика, ОБСЕ
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Комментарии читателей
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05.01.2018, 22:41
Гость: равильно сделали!

Пора уже понять, что Великий Пётр их сделал своими подданными, а сегодняшняя власть сделала русских их рабами.
Путин не мой герой!
05.01.2018, 21:25
Гость: Хмы

А когда они Россию лишали права голоса, о последствиях не думали?
05.01.2018, 21:06
Гость: !ах они лицемеры

Ты бы лучше рассказал поподробнее,как представитель нелицемерной страны,об том как побежденный ИГИЛ выведенные из Сирии российские войска накрыл. Интересно получается по вашей же версии ,что ИХНЕТЫ воюют против ВасТамНетов.Ну и кто в данном случае выиграет?Держу пари,что как всегда выиграют пенсионеры с подачи российских журналистов,которых нет в Латвии.
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