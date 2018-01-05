В ОБСЕ раскритиковали выдворение российской журналистки из Латвии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением из Латвии корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой. Как пишет РИА Новости, об этом Дезир написал в письме латвийским властям, текст которого приводит пресс-служба организации.

Дезир отметил важность свободного доступа к информации в странах, которые являются членами ОБСЕ, и указал, что в этих государствах должны "способствовать работе и аккредитации журналистов".

"Поэтому я призываю власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности", — добавил Дезир.

Представитель ОБСЕ также обратил внимание на то, что 2 января из страны выдворили мужа Курлаевой, тоже журналиста. Представитель ОБСЕ подчеркнул, что причины для подобных действий в обоих случаях "непрозрачны и остаются неясными".

По данным канала "Россия 24", в Латвии Курлаеву обвинили в угрозе национальной безопасности. Ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов, а затем доставили на автобусе на границу и передали российским пограничникам. Депортацию ее мужа — сотрудника ТВЦ Анатолия Курлаева — власти объяснили тем, что он входит в черный список.

В МИД России заявили, что журналистов выдворили на основании "абсурдных обвинений". В ведомстве указали, что "рассказы о борьбе с угрозами национальной безопасности отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии".