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Порошенко считает, что Украина соскочила с российского «газового крючка»

17:08 5.01.2018

Президент Украины Петр Порошенко считает, что решения Стокгольмского арбитража позволило Украине "соскочить с газового крючка" "Газпрома" и 2018 год Украина начинает энергетически независимой.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков стали контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. 

В конце декабря суд вынес окончательное решение и обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, но при этом оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема (4 миллиарда кубометров). Закупать газ в этих объемах Киев обязан с 2018 года, сообщает РИА Новости.

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома". Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины» -написал он на своей странице в Twitter.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Газпром, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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05.01.2018, 22:55
Гость: Крым не надо тратиться

как крымчане то рады, что вы на них не тратитесь. вы скоро вообще на газ тратиться не будете. товарищ недавно сказал, что перевел отопление на уголь т.к. газ не по карману стал.
05.01.2018, 21:54
Гость: Российский рыбак

Ну что, Пивасик, будем краник перекрывать!
05.01.2018, 21:31
Гость: Гость

Рыбка, которая сорвалась с крючка, она уже ранена, поэтому не факт что у нее есть шансы выжить. Я однажды в детстве увидела раненого ежика, и почему-то запомнила его на всю жизнь. Дело в том, что если смотреть с переду, то он выглядел вполне обычно, и вел себя как и все ежики - как будто бы он здоров. Но когда он повернулся, я увидела, что вся задняя его часть, где должны были быть колючки, вырвана живьем, прям-таки до мяса, и там уже ползали черви. Хотя ежик был вполне себе еще активный - двигался, ел, но как вы думаете, сколько ему осталось жить. Он наверняка тоже вырвался из чьей-то зубастой пасти, но дикий мир - он жесток. Даже вполне здоровому организму не всегда удается выжить, а тем более больному и раненому. Ну проживет он еще пару дней, но все равно умрет в муках и агонии. Так не лучше бы сразу - мгновенная смерть. Это я к чему веду. Сейчас мир ожидают настолько жестокие времена, что даже вполне здоровые государства не факт, что выстоят. А о "больных", тем более раненых не стоит даже говорить - они попросту обречены погибнуть в жестоких муках и агонии. Понимаете, если бы мы были не дети, мы возможно бы и могли спасти этого ежика. А так мы сами были слабы, чтобы еще кого-то спасать, поэтому он и погиб. Но если бы ему попался кто-то здоровый и сильный, тогда у него был бы шанс выжить...
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