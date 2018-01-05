Порошенко считает, что Украина соскочила с российского «газового крючка»

Президент Украины Петр Порошенко считает, что решения Стокгольмского арбитража позволило Украине "соскочить с газового крючка" "Газпрома" и 2018 год Украина начинает энергетически независимой.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков стали контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

В конце декабря суд вынес окончательное решение и обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, но при этом оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема (4 миллиарда кубометров). Закупать газ в этих объемах Киев обязан с 2018 года, сообщает РИА Новости.

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома". Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины» -написал он на своей странице в Twitter.